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понедельник, 16 августа 2021 12:36

Умер король рок-н-ролла

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Умер король рок-н-ролла
Долгое время существовала легенда, что Элвис Пресли жив. ФОТО: Википедия

16 августа 1977-го в городе Мемфис американского штата Теннесси от сердечного удара на 42-м году умер музыкальный идол 1950-1960-хЭлвис Аарон Пресли.

Детство Элвис провел в нищенских условиях. После окончания средней школы поступил на работу водителем грузовика.

Когда ему было 19, Элвис решил записать несколько песен ко дню рождения матери. Сделал это за $4 в одной из студий грамзаписи Мемфиса. Владельца студии Сэма Филлипса поразила оригинальная манера исполнения песен, и он пригласил Элвиса попробовать поработать с оркестром. После того как Пресли исполнил в его сопровождении песню That's All Right, Филипс согласился на студии Sun Records за свой счет выпустить сингл Пресли, который практически мгновенно достиг верхних позиций в чартах местных радиостанций. В следующем году парень стал популярным на всем юге США.

С 1956-го по 1958 год Элвис Пресли был лидером всех музыкальных чартов и хитпарадов, стал первым белым исполнителем, который добился успеха в традиционно "черном" рок-н-ролле.

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Однако в конце 1960-х рок-н-ролл начал сильно меняться и молодежь больше не считала Элвиса Пресли лидером этого музыкального стиля. В 1973 году он развелся и пристрастился к наркотикам. Другим его "увлечением" стала еда. Он набрал много лишних килограммов и потерял привлекательность.

15 августа 1977 года Пресли приехал в поместье "Грейсленд" глубоко за полночь. Перед этим был у зубного врача. Остаток ночи разговаривал с подругой Джинджер Олден о предстоящих гастролях, которые должны были начаться через два дня. Утром Элвис принял успокоительные, но заснуть не удалось. Через несколько часов он выпил еще одну дозу лекарства. После этого он некоторое время читал книги в ванной комнате, которая была устроенна вроде будуара. Около 14:00 16 августа проснулась Олден. Девушка нашла бездыханное тело Элвиса на полу в ванной. Она вызвала "скорую", которая доставила Пресли в реанимацию. Вскоре певец умер.

Вскрытие показало, что причиной остановки сердца стала чрезмерная доза различных наркотиков. Но также существуют другие версии смерти, в том числе популярная легенда, что Элвис до сих пор жив.

После заявления о смерти у ограды его поместья сразу начали собираться тысячные толпы поклонников.

Пресли похоронили 18 августа на кладбище. Фаны стремились проверить, действительно ли "король рок-н-ролла" умер, и попытались сломать его гроб. После этого прах перенесли в "Грейсленд". Это место впоследствии стало меккой фанов рок-н-ролла и туристическим аттракционом.

После смерти Элвиса Пресли почти все его автомобили стали активно появляться на аукционах. Так, Cadиllac 60 Fleetwood Special 1955 продали за $150 тыс. А Rolls-Royce - за $400 тыс. По Cadиllac 1974 года выпуска просили целых $1,2 млн, но желающих купить его не нашли. Некоторые личные вещи короля рок-н-ролла перекочевали в его музей в родном Мемфисе.

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Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

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