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вторник, 27 февраля 2018 21:45

Украинский пианист-виртуоз удивил игрой на редком инструменте "Ханг"

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Автор: фото предоставлено пресс-службой Евгеия Хмары
  Композитор Евгений Хмара создает музыку с помощью редкого музыкального инструмента
Композитор Евгений Хмара создает музыку с помощью редкого музыкального инструмента

Украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара начал экспериментировать с музыкальными инструментами, чтобы добиться чистоты и уникальности звука. Композитор создает пятый студийный альбом.

Одним из редких инструментов в мире является ханг. Из-за формы и необычного звучания инструмент называют космическим.

"Дала мне этот инструмент моя близкая знакомая Инесса Кравченко. В ее коллекции много интересных инструментов, которые хочу использовать для записи пятого альбома. Уверен, в Киеве зрители точно услышат и увидят игру на ханге вживую в дуэте с роялем, - рассказывает Gazeta.ua Евгений Хмара. - Еще в детстве перед началом занятий на фортепиано я играл на барабанах, потому мне легко удалось освоить ханг практически с первого прикосновения".

Считается, что этот инструмент с Дальнего Востока, но на самом деле он был создан в Швейцарии всего 18 лет назад, добавил композитор.

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24 февраля назвали победителя национального отбора Евровидения-2018. Им стал одессит 20-летний MELOVIN с ярким номером, в котором загораются подмостки-лестница, на которых стоит рояль исполнителя. MELOVIN представлять Украину на песенном конкурсе в столице Португалии Лиссабоне. Большинство стран, участвующих в конкурсе, тоже уже успели выбрать претендентов.

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