Украинский художник набирается опыта в Бельгии, чтобы отстроить Донбасс

Украинский художник Роман Минин представил выставку в бельгийском городе Шарлеруа. Проходит с 5 июля по 6 октября. Из-за большого количества шахт этот регион прозвали "черной столицей" Бельгии.
Выставка Minin(g) Charleroi проходит в музейном центре Bois du Cazier. Это бывшая шахта, где в 1956-м произошел крупный пожар. Тогда погибло 262 человека. С 1990 года функционирует как музейно-мемориальный центр.
Горняки - основная тема творчества художника. Минин вырос в шахтерском городе Мирноград Донецкой области. Критики объясняют, что шахта в его творчестве - метафора на закрытую социальную систему с полным отсутствием демократии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художница Алла Шорина представит выставку "La-la-la и надежды"
"Я изучаю опыт города Шарлеруа, который выбрался из экономического кризиса. Хочу применить полученные знания для поднятия моего родного Донбасса с колен", - рассказывает Минин.
Большая часть экономических проблем Шарлеруа решилась благодаря закрытию шахт. Признали, что они опасны для здоровья и не приносят достаточной прибыли. Последние шахты в Бельгии закрылись в конце 1980-х.
Это уже второй проект художника, который прошел в Бельгии. В нем Роман Минин представил барельеф, витраж на двери шахты, большие постеры картин и экспонаты с использованием технологий виртуальной реальности - некоторые композиции можно увидеть только в специальных очках.
Осенью Роман Минин представит следующий бельгийский проект.
Одна из самых известных работ Романа Минина - "План втечі з Донецького регіону". Художник создал условную схему побега из тюрьмы, которая представляет собой шахту.
Комментарии