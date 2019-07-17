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среда, 17 июля 2019 21:45

Украинский художник набирается опыта в Бельгии, чтобы отстроить Донбасс
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Роман Минин представил выставку в бельгийском городе Шарлеруа.
Фото: Со страницы художника в Facebook.
Роман Минин создал уникальный витраж на входе в шахту.
Роман Минин представил выставку в бельгийском городе Шарлеруа.
Роман Минин представил выставку в бельгийском городе Шарлеруа.
Роман Минин представил выставку в бельгийском городе Шарлеруа.

Украинский художник Роман Минин представил выставку в бельгийском городе Шарлеруа. Проходит с 5 июля по 6 октября. Из-за большого количества шахт этот регион прозвали "черной столицей" Бельгии.

Выставка Minin(g) Charleroi проходит в музейном центре Bois du Cazier. Это бывшая шахта, где в 1956-м произошел крупный пожар. Тогда погибло 262 человека. С 1990 года функционирует как музейно-мемориальный центр.

Горняки - основная тема творчества художника. Минин вырос в шахтерском городе Мирноград Донецкой области. Критики объясняют, что шахта в его творчестве - метафора на закрытую социальную систему с полным отсутствием демократии.

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"Я изучаю опыт города Шарлеруа, который выбрался из экономического кризиса. Хочу применить полученные знания для поднятия моего родного Донбасса с колен", - рассказывает Минин.

Большая часть экономических проблем Шарлеруа решилась благодаря закрытию шахт. Признали, что они опасны для здоровья и не приносят достаточной прибыли. Последние шахты в Бельгии закрылись в конце 1980-х.

Это уже второй проект художника, который прошел в Бельгии. В нем Роман Минин представил барельеф, витраж на двери шахты, большие постеры картин и экспонаты с использованием технологий виртуальной реальности - некоторые композиции можно увидеть только в специальных очках.

Осенью Роман Минин представит следующий бельгийский проект.

Одна из самых известных работ Романа Минина - "План втечі з Донецького регіону". Художник создал условную схему побега из тюрьмы, которая представляет собой шахту.

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