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вторник, 07 декабря 2021 18:08

Украинский фильм вошел в короткий список премии "Оскар"

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Украинский фильм вошел в короткий список премии &quot;Оскар&quot;
Фильм "Плохие дороги" номинировали на "Оскар". Фото: Pexels

Фильм "Плохие дороги" украинского режиссера Наталии Ворожбит попал в длинный список кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Всего в список попали 93 фильма, говорится на сайте премии.

Шортлист "Оскара" из 15 фильмов огласят 21 декабря.

Фильм "Плохие дороги" состоит из пяти отдельных новелл. Рассказали об отношениях людей, изуродованных войной. Сценарий был основан на документальных историях, которые Ворожбит собрала во время работы над фильмом "Киборги".

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Премьера фильма прошла осенью 2020-го.

Дебютную ленту Courage белорусского режиссера Алексея Полуяна выдвинули на Оскар в категории "Лучший документальный фильм". Фильм рассказывает о прошлогодних протестах в Беларуси. Кинокартина попала в лонглист премии.

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