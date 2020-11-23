"Украинские поэты в Нью-Йорке развивали нашу литературу семимильными шагами" - Фразе-Фразенко

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 981
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1269
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 234
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 612
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5139
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
6
5
7
3
7
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму &quot;Мать апостолов&quot;: фото с премьеры
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму "Мать апостолов": фото с премьеры
Составили список величайших актеров XXI в.
Составили список величайших актеров XXI в.
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала &quot;Казаки. Абсолютно лживая история&quot;
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Видео
Все видео
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Просмотров: 63
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 612
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 288
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5139
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 351
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
пятница, 04 декабря 2020 10:35

"Украинские поэты в Нью-Йорке развивали нашу литературу семимильными шагами" - Фразе-Фразенко

  Комментировать
Автор: Валерий Шмаков
  "Наши поэты в Нью-Йорке - это только плюс для украинской литературы. Но наша литература до сих пор со скрежетом признает их украинцами", - говорит Александр Фразе-Фразенко
"Наши поэты в Нью-Йорке - это только плюс для украинской литературы. Но наша литература до сих пор со скрежетом признает их украинцами", - говорит Александр Фразе-Фразенко

"Украинские советские поэты 1960-х годов вытесняют для украинцев весь модернизм, который царил в мире. Как раз в то время в Нью-Йорке украинская литература развивалась семимильными шагами". Об этом рассказывает кинорежиссер, музыкант и писатель Александр Фразе-Фразенко. Он с 2015 года параллельно с Украиной живет в Соединенных Штатах. Поехал туда, чтобы снять фильм о Нью-Йоркской группе украинских поэтов "Аквариум в море".

"Когда-то мне мой кум посоветовал почитать поэта Юрия Тарнавского. Я никак не мог найти его поэзию. Когда же наткнулся, офигел, насколько это круто, и насколько это мне близко. Раньше не мог найти в украинской литературе подобной поэзии. Оказывается, что он всю жизнь прожил в Нью-Йорке и возглавлял Нью-Йоркскую группу украинских поэтов. Пазл начал складываться. Именно в это время мой товарищ литературный критик Андрей Дрозда написал диссертацию о Нью-Йоркской группе, мы с ним встретились в пиццерии "Нью-Йорк" во Львове, и именно там мне пришла мысль, что надо ехать в Америку и снимать кино о НЙГ. Ибо оказалось, что о них ничего не было - никаких записей, видео или документалок. А ведь так классно - погружаться в какое-то художественное явление через историю, рассказанную киноязыком.

А я как раз тогда, в 2014 году, снял фильм о Григории Чубае. И тогда сразу я задумал цикл фильмов "Поэты" - создать свой канон украинской современной поэзии в противовес советскому канону, в котором присутствуют Лина Костенко, Дмитрий Павлычко, Иван Драч. Они вроде как зачеркивают весь потенциал украинской литературы, потому что с этого бурного времени 1960-х годов вытесняют для украинцев весь модернизм, который царил в мире. Как раз в то время в Нью-Йорке украинская литература развивалась семимильными шагами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Америке я нашел родину, которой никогда не знал" - Александр Фразе-Фразенко

У нас почему-то считается - если ты творишь не в Украине, то ты не украинский художник. На самом деле это ерунда. Неважно, где ты живешь. Если ты из Украины, то ты украинец где бы ты ни был. Так же и наши поэты в Нью-Йорке. Это только плюс для украинской литературы. Зато наша литература до сих пор со скрежетом признает их украинцами.

Автор: Валерий Шмаков
 

Когда я сделал этот фильм "Аквариум в море", то он эту всю ситуацию, конечно, изменил. Литературные критики писали даже о том, что благодаря этому фильму молодое поколение украинских поэтов увлеклось творчеством НЙГ и начали писать, продолжая их традиции. Это просто прекрасное установления исторической справедливости, хотя и запоздалой на полвека", - рассказал Александр Фразе-Фразенко.

Нью-Йоркская группа (НЙГ) (англ. The New York Group) - неформальное объединение 12 украинских эмиграционных поэтов и прозаиков, существовавше с 1950-х по 1990-е годы в Нью-Йорке. В НЙГ входили Богдан Бойчук, Юрий Тарнавский, Богдан Рубчак, Женя Васильковская, Эмма Андиевская, Патриция Килина, Вера Вовк, Роман Бабовал, Юрий Коломиец, Олег Коверко, Марк Царинник и Мария Ревакович. Основателями союза были Богдан Бойчук и Юрий Тарнавский - все остальные присоединились к нему уже потом.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Украинские поэты в Нью-Йорке развивали нашу литературу семимильными шагами" - Фразе-Фразенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Черновола избрали председателем украинской партии

Появилась первая универсальная кредитная карта

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня

Украинские и белорусские области разделили по-новому

Журналист просидел 6,5 лет в заложниках

Монарх отменил инквизицию

Металлические крыши срывало и уносило со скоростью до 300 км/ч

"У полиции и прокуратуры были липовые подозреваемые": новые факты о трагедии в Княжичах

Самое читаемое
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 20349
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 16461
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 10755
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 9117
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 7497
Культура
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
 Просмотров: 45
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
 Просмотров: 180
Хочется мира. Но мы на своей земле и мы ее защищаем - актер ленты "Мать апостолов"
Хочется мира. Но мы на своей земле и мы ее защищаем - актер ленты "Мать апостолов"
 Просмотров: 117
Назвали лучшие театральные постановки года
Назвали лучшие театральные постановки года
 Просмотров: 36
Камбербэтч сыграл кошачьего художника с шизофренией
Камбербэтч сыграл кошачьего художника с шизофренией Просмотров: 90
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
Голосов: 427
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть