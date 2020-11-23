"Украинские поэты в Нью-Йорке развивали нашу литературу семимильными шагами" - Фразе-Фразенко

Автор: Валерий Шмаков "Наши поэты в Нью-Йорке - это только плюс для украинской литературы. Но наша литература до сих пор со скрежетом признает их украинцами", - говорит Александр Фразе-Фразенко

"Украинские советские поэты 1960-х годов вытесняют для украинцев весь модернизм, который царил в мире. Как раз в то время в Нью-Йорке украинская литература развивалась семимильными шагами". Об этом рассказывает кинорежиссер, музыкант и писатель Александр Фразе-Фразенко. Он с 2015 года параллельно с Украиной живет в Соединенных Штатах. Поехал туда, чтобы снять фильм о Нью-Йоркской группе украинских поэтов "Аквариум в море".

"Когда-то мне мой кум посоветовал почитать поэта Юрия Тарнавского. Я никак не мог найти его поэзию. Когда же наткнулся, офигел, насколько это круто, и насколько это мне близко. Раньше не мог найти в украинской литературе подобной поэзии. Оказывается, что он всю жизнь прожил в Нью-Йорке и возглавлял Нью-Йоркскую группу украинских поэтов. Пазл начал складываться. Именно в это время мой товарищ литературный критик Андрей Дрозда написал диссертацию о Нью-Йоркской группе, мы с ним встретились в пиццерии "Нью-Йорк" во Львове, и именно там мне пришла мысль, что надо ехать в Америку и снимать кино о НЙГ. Ибо оказалось, что о них ничего не было - никаких записей, видео или документалок. А ведь так классно - погружаться в какое-то художественное явление через историю, рассказанную киноязыком.

А я как раз тогда, в 2014 году, снял фильм о Григории Чубае. И тогда сразу я задумал цикл фильмов "Поэты" - создать свой канон украинской современной поэзии в противовес советскому канону, в котором присутствуют Лина Костенко, Дмитрий Павлычко, Иван Драч. Они вроде как зачеркивают весь потенциал украинской литературы, потому что с этого бурного времени 1960-х годов вытесняют для украинцев весь модернизм, который царил в мире. Как раз в то время в Нью-Йорке украинская литература развивалась семимильными шагами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Америке я нашел родину, которой никогда не знал" - Александр Фразе-Фразенко

У нас почему-то считается - если ты творишь не в Украине, то ты не украинский художник. На самом деле это ерунда. Неважно, где ты живешь. Если ты из Украины, то ты украинец где бы ты ни был. Так же и наши поэты в Нью-Йорке. Это только плюс для украинской литературы. Зато наша литература до сих пор со скрежетом признает их украинцами.

Автор: Валерий Шмаков

Когда я сделал этот фильм "Аквариум в море", то он эту всю ситуацию, конечно, изменил. Литературные критики писали даже о том, что благодаря этому фильму молодое поколение украинских поэтов увлеклось творчеством НЙГ и начали писать, продолжая их традиции. Это просто прекрасное установления исторической справедливости, хотя и запоздалой на полвека", - рассказал Александр Фразе-Фразенко.

Нью-Йоркская группа (НЙГ) (англ. The New York Group) - неформальное объединение 12 украинских эмиграционных поэтов и прозаиков, существовавше с 1950-х по 1990-е годы в Нью-Йорке. В НЙГ входили Богдан Бойчук, Юрий Тарнавский, Богдан Рубчак, Женя Васильковская, Эмма Андиевская, Патриция Килина, Вера Вовк, Роман Бабовал, Юрий Коломиец, Олег Коверко, Марк Царинник и Мария Ревакович. Основателями союза были Богдан Бойчук и Юрий Тарнавский - все остальные присоединились к нему уже потом.