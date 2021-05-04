Украинские фильмы получили награды на кинофестивале

Два украинских фильма получили награды в Риге. Фото: Artdocfest

На фестивале документального кино "Артдокфест/Рига" два из четырех призов получили фильмы украинских авторов.

"Самый лучший фильм - "Тихий голос", режиссер Река Валерик (Франция). Специальный приз жюри - "Земля голубая, будто апельсин", режиссер Ирина Целик (Украина, Литва). Лучшая режиссура - Виктор Косаковский, "Гунда" (Норвегия, США). Особое упоминание жюри - "Байконур. Вторжение", режиссер Дмитрий Громов, Ангел Ангелов (Украина)", - говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Всего в конкурсе участвовал 21 фильм. В жюри были кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин, руководитель Латвийского национального киноцентра Дита Риетума и музыкальный и политический публицист Артемий Троицкий.

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Фестиваль проходил в Риге с 28 апреля по 3 мая в условиях коронавирусных ограничений.

Грусть - это не то, что надо пережить. А то, с чем нужно научиться жить. Об этом говорит датская режиссер Катрине Филп. Сняла фильм "Что-то прекрасное осталось позади" об организации "Хорошое горе" в американском штате Нью-Джерси. Создает центры психологической поддержки. Работают с детьми, которые недавно потеряли кого-то из родителей или обоих.