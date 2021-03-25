Украинец поставил провокационную оперу во Франции

Фото: opera-lyon.com

Во Франции состоится премьера оперы, которую поставил украинский режиссер Андрей Жолдак. Покажут в рамках фестиваля Лионской оперы, 26 марта. Его тема - межгендерные отношения.

"Замок герцога Синяя борода" - интерпретация оперы венгерского композитора Белы Бартока и сказки Шарля Перро.

Джудит, четвертая жена Синей бороды, находит в своем замке огромную темную комнату за семью закрытыми дверями. Муж позволяет ей открыть первые шесть, но категорически запрещает открывать седьмую. Женщина пренебрегает запретом, по сюжету.

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"Жолдак показывает произведение без каких-либо предупреждений и оговорок - в лоб - всегда подвергая первоисточник неожиданной откровенной обработке. Используя двусмысленность истории о Синей бороде, предлагает посмотреть две радикальные, интенсивные и чувственные постановки, позволяющие выделить различные способы восприятия одного и того же произведения", - говорит гендиректор Лионской оперы Серж Дорне.

"Постановка построена по музыкальному принципу темы с вариациями, дает в полной мере представления об актуальной теме войны полов будь то во Франции, то ли в Украине", - говорит режиссер.

Андрей Жолдак родился в Киеве, с 2006-го живет в Германии. Руководил Харьковским театром имени Шевченко, подготовил спектакль "Ромео и Джульетта". Его запретил Арсен Аваков, который тогда возглавлял облгосадминистрацию. В результате конфликта режиссер покинул страну. Жолдак использует авангардные театральные приемы. Часто актеры на сцене обнаженные или сидят в клетках. "Театральная Украина может быть интересна иностранцам. Но нужны не только выдающиеся произведения, но и ведущая фигура. Художественный представитель, культурный дипломат, который вызовет международный интерес. Тогда у вас будет узнаваемость и признание. Ваша власть выбросила Андрея Жолдака. Он мог стать такой фигурой. На его месте никто такого масштаба не появился, - говорит в интервью Gazeta.ua немецкий театральный критик и драматург Томас Ирмер. - Я ненавижу эту теорию, она делает культуры несправедливо неравными. Но это реальность, такая фигура необходима. У вас есть такие в современной литературе. Сергей Жадан, Юрий Андрухович - ваши представители за рубежом. Их переводят. Они делают понятным украинскую жизнь и политику. Но у театра нет своего Жадана".