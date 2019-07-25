Украинцы выступили на шоу "Америка ищет таланты"

Представители украинского театра теней VERBA SHADOW приняли участие в шоу "Америка ищет таланты" на телеканале NBC, США. Они создают представления с помощью светотени, актерской игры и профессиональных акробатических постановок. На шоу "Америка ищет таланты" показали историю о волшебниках, напомнившей фильмы "Гарри Поттер" и "Властелин колец".

Автор: Из личного архива коллектива. VERBA SHADOW мечтают дать концерт в американском городе Лас Вегас и считают, что шоу "Америка ищет таланты" им в этом поможет.

"Всегда хочется верить в чудо и волшебство, и ребенку и взрослому. Вот и мы решили с театром Верба перенести публику в причудливый мир иллюзии и волшебства. Использовав некоторые интересные технологические приемы в номере WIZARD ", - говорит режиссер постановки Владимир Марин.

Выступление VERBA SHADOW тепло приняли на кастингах шоу. Пока неизвестно, пройдет ли коллектив в последующие этапы.

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Съемки программы "Америка ищет таланты" происходят в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Сейчас рейтинги шоу талантов в среднем 12 млн зрителей. Денежный приз за первое место составляет $ 1 млн. Выплачивать их будут в течение 40 лет, как финансовую ежегодную ренту.

До этого представители театра теней VERBA SHADOW участвовали в подобных программах - Mam Talent Польша, Das Supertalent Германия, "Минута Славы" Россия, France Digital Talent Франция и местном "Україна має талант".