Уиллем Дефо и Брэдли Купер снимутся в римейке нуара 1947 года

Автор: imdb.com Экранизацию нуарного романа американского писателя Уильяма Линдси Грешема снимет мексиканец Гильермо дель Торо.

Американский актер Уиллем Дефо присоединится к актерскому составу римейка криминальной драмы 1947 года "Аллея кошмаров". Об этом он сообщил в интервью изданию Collider.

Экранизацию нуарного романа американского писателя Уильяма Линдси Грешема снимет мексиканец Гильермо дель Торо. Последняя лента режиссера "Форма воды" 2017 года получила 4 статуэтки премии "Оскар".

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Уличный фокусник Стэнтон Карлайл решает заняться более прибыльным делом. Вместе с психиатром Лилит Риттер убеждает богачей, что умеет разговаривать с мертвыми, по сюжету.

В фильме также снимутся Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Рон Перлман, Тони Коллетт и Ричард Дженкинс.

Съемки начнутся весной 2020-го.

Роман "Аллея кошмаров" был написан в 1946-м. Первая экранизация книги вышла в следующем году. Главную роль сыграл американец Тайрон Пауэр. 2010 года в Лос-Анджелесе поставили мюзикл на основе произведения, а в 2012-м вышел графический роман.