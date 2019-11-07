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четверг, 07 ноября 2019 21:46

Уиллем Дефо и Брэдли Купер снимутся в римейке нуара 1947 года

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Автор: imdb.com
  Экранизацию нуарного романа американского писателя Уильяма Линдси Грешема снимет мексиканец Гильермо дель Торо.
Экранизацию нуарного романа американского писателя Уильяма Линдси Грешема снимет мексиканец Гильермо дель Торо.

Американский актер Уиллем Дефо присоединится к актерскому составу римейка криминальной драмы 1947 года "Аллея кошмаров". Об этом он сообщил в интервью изданию Collider.

Экранизацию нуарного романа американского писателя Уильяма Линдси Грешема снимет мексиканец Гильермо дель Торо. Последняя лента режиссера "Форма воды" 2017 года получила 4 статуэтки премии "Оскар".

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Уличный фокусник Стэнтон Карлайл решает заняться более прибыльным делом. Вместе с психиатром Лилит Риттер убеждает богачей, что умеет разговаривать с мертвыми, по сюжету.

В фильме также снимутся Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Рон Перлман, Тони Коллетт и Ричард Дженкинс.

Съемки начнутся весной 2020-го.

Роман "Аллея кошмаров" был написан в 1946-м. Первая экранизация книги вышла в следующем году. Главную роль сыграл американец Тайрон Пауэр. 2010 года в Лос-Анджелесе поставили мюзикл на основе произведения, а в 2012-м вышел графический роман.

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