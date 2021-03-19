Юбилейный кинофестиваль "Молодость" объявил фильм открытия

Иван Миколайчук сыграл главную роль философа и гробовщика Фабияна в ленте "Вавилон ХХ". Это его дебютная режиссерская работа. Фото: imdb.com

Фильм режиссера Ивана Миколайчука "Вавилон ХХ" 1979 года откроет юбилейный 50-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость". Состоится с 29 мая по 6 июня.

В основе сценария - роман Василия Земляка "Лебединая стая" о коллективизации. По сюжету, разворачивается борьба между сторонниками большевиков и крестьянами, которые хотят сохранить традиционный общественный строй села Вавилон. Среди героев - философ и гробовщик Фабиян, у которого есть разумный козел с таким же именем, и красавица Мальва. Гробовщик ни с кем в селе не находит общего языка, а женщина ищет любовь. Ее считают развратницей. На самом деле обое - самые духовные личности в Вавилоне. Но они там чужие.

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Ленту отреставрировал и оцифровал Довженко-центр на заказ "Молодости".

"В этом году 80-летие классика украинского кино Ивана Миколайчука. Фильм "Вавилон XX" в свое время получил Гран-при именно фестиваля "Молодость". Это была первая награда для Миколайчука. Я думаю, это прекрасная возможность вспомнить нашего великого мастера", - говорит художественный руководитель киносмотра Андрей Халпахчи.

"Молодость" пройдет в смешанном формате - офлайн и онлайн. Локациями станут кинотеатры "Жовтень", "Планета кино", Kino42, Баттерфляй DeLuxe, Арка дружбы народов и Довженко-центр.

Партнером "Молодости" в этом году будет медиасервис Megogo, который подготовил специальную программу ретроспективы кинофестиваля. Одна из картин подборки - "Вавилон ХХ".