Том Хэнкс сыграл ведущего детской программы

Фильм "Прекрасный день по соседству" расскажет о дружбе телеведущего детской программы и циничного журналиста. cloudfront.ne

Вышел трейлер фильма "Прекрасный день по соседству" с Томом Хэнксом в главной роли. Он сыграл Фреда Роджерса, который вел детскую познавательную программу. Лента расскажет о странной дружбе между Роджерсом и циничным журналистом Томом Джунодом. Тот уговорил телеведущего на интервью, где планировал раскритиковать его мягкость и нежность. Постоянный оптимизм Роджерса заставил журналиста пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Режиссером выступила Мариэль Хеллер. Кроме Хэнкса в фильме сыграли Мэттью Риз, Крис Купер и Энрико Колантони.

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Фильм "Сможете ли вы меня простить?" режиссера Мариэл Хеллер трижды номинирован на премию "Оскар" 2019 года. Писательница-неудачница решает подделывать письма известных людей и зарабатывать на этом, по сюжету.