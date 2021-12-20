Телеканал HBO анонсировал новогоднюю серию о Гарри Поттере

Скриншот из новогоднего эпизода Гарри Поттера / Скриншот с YouTube

Американский телеканал HBO 20 декабря опубликовал официальный трейлер специального новогоднего эпизода о Гарри Поттере.

Он называется "Гарри Поттер 20-я годовщина: возвращение в Гогвардс". В нем актеры и режиссеры вспоминают, как работали над фильмами о мальчике-волшебнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры угрожают подружке Гарри Поттера голыми фото

Выпуск выйдет 1 января 2022 года. Телеканал уже анонсировал участие в нем Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта. В эпизоде ​​также сыграют Гелена Бонэм Картер, Том Фелтон, Гэри Олдман, Робби Колтрейн и многие другие актеры.

Этот выпуск канал HBO анонсировал 16 ноября, приуроченный к 20-летию выхода первого фильма.

Стул британской писательницы Джоан Роулинг продали почти за $400 тыс. Аукцион прошел в Нью-Йорке. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Именно на этом стуле Роулинг писала первые две книги о приключениях Поттера. Писательница получила его бесплатно вместе с тремя другими стульями, когда жила в Эдинбурге.