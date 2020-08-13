Tayanna выступит для 100 зрителей

Автор: facebook.com В Киеве состоится презентация альбома "Женская сила" певицы Татьяны Решетняк, которая выступает под сценическим именем Tayanna

Певица Tayanna сыграет камерный концерт на 100 зрителей в Киеве. Состоится сегодня, 15 августа.

Исполнительница представит свой четвертый альбом "Женская сила". Вышел в июне. Содержит 5 песен. Посвящен "сильным женщинам, которые сами определяют свою жизнь".

Основная тема пластинки - целебная женская сила, наполненная своими молитвами, настроением, силой веры и большим желанием.

"Каждый альбом пишу, находясь в разных оттенках состояния любви, - говорит Tayanna. - Для меня процесс создания нового музыкального материала - целое путешествие, своего рода маленькая жизнь, которую проживаю от песни к песне. Главным критерием отбора композиций было сердце и то, как оно стучит во время прослушивания. Мне хотелось создать такие песни, чтобы человек чувствовал на себе эмоциональную силу музыки, которая порой буквально берет за душу, погружает тебя в состояние эйфории от аккорда к аккорду".

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"Tayanna - одна из лучших украинских певиц, - говорит музыкальный критик, главный редактор интернет-журнала Karabas LIVE Игорь Панасов. - Ее альбом "Женская сила" - это ментальное оружие для партизанской борьбы с уродливыми вещами, которые существуют между женщинами и мужчинами. Со всеми этими блеймингами и шеймингами. Борьбы не на уровне лозунгов, а почти архаичным для искусства методом - благодаря красоте музыки и искренности автора.

Пластинка о том, как один человек невероятно соскучился за другим. Это песни об очень разных состояниях, которые объединяет один знаменатель - сильное и свободное притяжение к тому, кого любишь. Начальная точка - бескорыстная любовь, в которой женщина чувствует себя равной и свободной.

Диско-фанковая "100 дней" - с ее уютным бэк-вокалом и винтажными клавишными из 1970-х - это одна лучших, кристально чистых украинских композиций о любви в XXI веке. А также лучшее, что на сегодняшний день родила отечественная поп-сцена из карантинных рефлексий. Создание песни связано с невозможностью видеться в эпоху коронавируса".

Tayanna выступит в столичном Caribbean Club в 19:00.

С 9 по 31 августа продолжается акустический тур по городам Украины фронтмена рок-группы O.Torvald Евгения Галича. В общем посетит 21 город. Проведет камерные выступления в формате квартирников - в пабах, кафе и художественных пространствах.