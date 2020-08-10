Лидер O.Torvald проведет квартирники в городах Украины

Автор: facebook.com Фронтмен рок-группы O.Torvald Евгений Галич отправился в акустический тур по городам Украины

21 город Украины посетит рок-музыкант, лидер группы O.Torvald Евгений Галич в рамках летнего тура "99 друзей Галича". Продолжается 9-31 августа.

Галич проведет камерные выступления в формате квартирников - в пабах, кафе и художественных пространствах. Сыграет акустические версии хитов коллектива.

"Онлайн-концерт - это как секс с резиновой женщиной, - говорит музыкант. - Карантин всячески пытается испортить нам лето, но мы не позволим. Наконец можно посмотреть не в экраны мониторов и камер, а в глаза тем, для кого выступаешь. Увидеть и почувствовать энергетику от людей, которые напротив тебя. Квартирники позволят собраться небольшими семейными компаниями и попеть под гитару. Закрыть глаза и представить, что вы на музыкальном фестивале или долгожданном open air. И хотя этим летом мы не можем отрываться громко в толпе, но никто не запрещает проводить вечера в почти домашней атмосфере в кругу близких друзей".

Первое выступление тура состоялось 9 августа в одесском клубе True Man Club.

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"О.Torvald давно уже дали понять, что они одна из лучших концертных групп страны, а Женя Галич может поднять даже мертвого, - говорит музыкальный критик, основатель медиа о новой украинской музыке LiRoom Алексей Бондаренко. - Живой звук - это настоящий наркотик. То, чего так катастрофически не хватает этим летом. И если для зрителей отсутствие концертов - это просто очень неприятно и обидно, то для артистов - смерти подобно".

Киевский концерт Евгения Галича пройдет 21 августа на арт-заводе "Платформа" вместе с группой.

В столичной Национальной филармонии Украины начался фестиваль "Летние музыкальные лучи". Продолжается до 26 августа. Запланировано 10 концертов классики XVIII-XX веков. Прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Антонио Вивальди, Филипа Гласса, Гленна Миллера, Дюка Эллингтона. Выступления также можно посмотреть в прямом эфире в формате онлайн.