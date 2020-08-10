Лидер O.Torvald проведет квартирники в городах Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1188
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 666
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2241
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1368
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18774
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
3
7
5
6
4
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Открылась выставка редких украинских киноплакатов
Открылась выставка редких украинских киноплакатов
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Видео
Все видео
Микроскоп и два года работы - реставраторы спасли икону XVII в.
Микроскоп и два года работы - реставраторы спасли икону XVII в.
Лидер O.Torvald проведет квартирники в городах Украины
Лидер O.Torvald проведет квартирники в городах Украины
Фильм о самом известном зомби вышел в прокат
Фильм о самом известном зомби вышел в прокат
В сериале "Чернобыль" звучит украинский хор
В сериале "Чернобыль" звучит украинский хор
"Редкое явление для Украины вообще, не только для музыкантов": 5 новых рэп-треков, которые стоит послушать
"Редкое явление для Украины вообще, не только для музыкантов": 5 новых рэп-треков, которые стоит послушать
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1233
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 666
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1647
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2241
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 711
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 00:45

Лидер O.Torvald проведет квартирники в городах Украины

  Комментировать
Автор: facebook.com
  Фронтмен рок-группы O.Torvald Евгений Галич отправился в акустический тур по городам Украины
Фронтмен рок-группы O.Torvald Евгений Галич отправился в акустический тур по городам Украины

21 город Украины посетит рок-музыкант, лидер группы O.Torvald Евгений Галич в рамках летнего тура "99 друзей Галича". Продолжается 9-31 августа.

Галич проведет камерные выступления в формате квартирников - в пабах, кафе и художественных пространствах. Сыграет акустические версии хитов коллектива.

"Онлайн-концерт - это как секс с резиновой женщиной, - говорит музыкант. - Карантин всячески пытается испортить нам лето, но мы не позволим. Наконец можно посмотреть не в экраны мониторов и камер, а в глаза тем, для кого выступаешь. Увидеть и почувствовать энергетику от людей, которые напротив тебя. Квартирники позволят собраться небольшими семейными компаниями и попеть под гитару. Закрыть глаза и представить, что вы на музыкальном фестивале или долгожданном open air. И хотя этим летом мы не можем отрываться громко в толпе, но никто не запрещает проводить вечера в почти домашней атмосфере в кругу близких друзей".

Первое выступление тура состоялось 9 августа в одесском клубе True Man Club.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В клипе O. Torvald снялись Дорофеева, Позитив, Остапчук, Pianoбой, Alyona Alyona, Jerry Heil и Положинский

"О.Torvald давно уже дали понять, что они одна из лучших концертных групп страны, а Женя Галич может поднять даже мертвого, - говорит музыкальный критик, основатель медиа о новой украинской музыке LiRoom Алексей Бондаренко. - Живой звук - это настоящий наркотик. То, чего так катастрофически не хватает этим летом. И если для зрителей отсутствие концертов - это просто очень неприятно и обидно, то для артистов - смерти подобно".

Киевский концерт Евгения Галича пройдет 21 августа на арт-заводе "Платформа" вместе с группой.

В столичной Национальной филармонии Украины начался фестиваль "Летние музыкальные лучи". Продолжается до 26 августа. Запланировано 10 концертов классики XVIII-XX веков. Прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Антонио Вивальди, Филипа Гласса, Гленна Миллера, Дюка Эллингтона. Выступления также можно посмотреть в прямом эфире в формате онлайн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лидер O.Torvald проведет квартирники в городах Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 202680
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
4
 Просмотров: 14031
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 11250
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 9252
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 8460
Культура
Микроскоп и два года работы - реставраторы спасли икону XVII в.
Микроскоп и два года работы - реставраторы спасли икону XVII в.
 Просмотров: 9
В Киеве начался фестиваль классической музыки
В Киеве начался фестиваль классической музыки Просмотров: 90
Международный поэтический фестиваль пройдет в Черновцах
Международный поэтический фестиваль пройдет в Черновцах Просмотров: 72
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
3
 Просмотров: 396
Фестиваль украинского духа проходит онлайн
Фестиваль украинского духа проходит онлайн Просмотров: 189
Больше всего комментируют
3
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
1
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
Голосов: 349
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua