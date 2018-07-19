Стало известно, когда покажут новый фильм режиссера "Ла-Ла Ленда"

Астронавта Армстронга сыграл Райан Гослинг. Фото: spletnik.ru

Премьера биографической драмы "Первый человек" о астронавте Ниле Армстронге состоится на 75-м Венецианском кинофестивале. Он пройдет с 29 августа по 8 сентября.

Картину "Первый человек" снял американский режиссер Дэмиен Шазелл. Его предыдущая киноработа - лента "Ла-Ла Ленд", которая получила 6 наград премии "Оскар" - также открывала кинофестиваль в Венеции в 2016-м, сообщает Variety.

В центре сюжета - американский астронавт NASA Нил Армстронг - первый человек, ступивший на поверхность Луны. События в фильме происходят в 1961-1969 годах, раскрывая миссию космической программы.

Главную роль сыграл актер Райан Гослинг. Также в ленте снялись Клер Фой, Кори Столл, Кайл Чендлер и Джейсон Кларк.

В украинский прокат фильм должен выйти 22 ноября.

В этом году жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Гильермо дель Торо, чья лента "Форма воды" стала триумфатором "Оскара" этого года.