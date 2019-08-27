Современная украинская литература самоустранилась от войны - Борис Гуменюк

Автор: Тарас Подолян Украинские Ремарки должны выжить на войне, чтобы написать достойные романы о ней - говорит писатель Борис Гуменюк

Современная украинская литература дает мало текстов о нынешней украинско-российской войне - считает писатель Борис Гуменюк. Хотя есть немало дневников и воспоминаний с передовой, однако им не хватает высокого писательского уровня. А те писатели, которые этот уровень имеют, о войне почти не пишут, -рассказал он журналу "Країна".

"Самое важное что происходило со страной в последние 5 лет - это война. Все остальное второстепенно. Литература должна была на это реагировать, должно было быть больше текстов о войне. У нас, правда, есть целый массив ветеранской литературы. Я горжусь теми ребятами и девушками, которые прошли фронт и решили поделиться своими воспоминаниями о пережитом. Но это должна быть форма дневников. Потому что в большинстве попытки собрать это в стихотворения или в романы терпят неудачу. Потому что если мужчине 40 лет, и он вдруг пытается стать писателем, это в 90 процентов обречено на неудачу. Эти тексты слабые. Наши живые классики, топ-десять писателей, могли бы написать лучше, талантливее, но они о войне не пишут. Зато топовый писатель рассказывает мне какую-то львовскую историю 18 века. Чувак, и иди ты на х...р со своим 18 веком. Ты фальсифицируещь реальность - ты отводишь читателя от основной проблемы, вместо того, чтобы прямо и откровенно смотреть в глаза действительности.

Часто слышу: где наш Ремарк и Хемингуэй? Да там, на войне они. Когда погибает парень, которому 19 лет, ты всегда думаешь - а что же из него могло вырасти? Я помню себя в 19 лет: дурак дураком. А этот человек понял, что хочет защищать свою страну, пошел на войну и погиб. Какого масштаба поэт это погиб, мы не знаем.

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Главное, чтобы те Ремарки и те Хемингуэя выжили, главное чтобы они вернулись с войны, чтобы написать на основе своего болезненного и травматического опыта хороший роман о войне. О том, что происходит в голове ветерана. О том, как он каждую ночь мысленно воюет и дальше. О том, что война от него никуда не уходит".

Интервью с Борисом Гуменюком читайте в журнале "Країна".

Борис Гуменюк 22 июня 2014 присоединился к спецбатальону МВД Украины "Азов" и отправился в зону боевых действий на восток Украины. С конца июля 2014 - заместитель командира батальона "ОУН", который с 12 августа дислоцируется в поселке Пески вблизи Донецка. Автор книги поэзии "Стихи с войны".