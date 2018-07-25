Снимут сериал о недруге Шерлока Холмса

В сериале "Шерлок" профессора Мориарти сыграл ирландец Эндрю Скотт. Фото: RabStol

Студия Playground Entertainment заявила о намерении снять сериал по роману английского писателя Кима Ньюмана "Профессор Мориарти Собака ДьЮрбервилля".

Книга, которая вышла в 2011 году, стала неофициальным продолжением серии детективных книг Артура Конана Дойла, пишет oKino.ua.

Повествование ведется от имени полковника Себастьяна Морана, который был доверенным лейтенантом профессора Мориарти, главного соперника детектива Шерлока Холмса. Моран и Мориарти вместе контролируют криминальный мир Лондона. Дуэт представлен как зеркальное воспроизведение команды Холмса и его друга доктора Ватсона.

Проект находится на начальной стадии производства. В настоящее время ведется поиск сценаристов, режиссеров и актерского состава.

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Следующей интерпретацией истории о Холмсе и Ватсоне станет детективный фэнтези-сериал "Колдун Холмс". Работают над ним создатели сериала "Вице-президент" Крис Едддисон и Уилл Смит. Проект покажут в Великобритании и в Америке. По данным издания Deadline, продюсированием займется Avalon Television.