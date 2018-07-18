Снимут новый сериал о Шерлоке Холмсе

Снимут детективный фэнтези-сериал "Колдун Холмс" Фото: deadline.com

Следующей интерпретацией истории о Холмсе и Ватсоне станет детективный фэнтези-сериал "Колдун Холмс". Работают над ним создатели сериала "Вице-президент" Крис Едддисон и Уилл Смит.

Проект покажут в Великобритании и в Америке. По данным издания Deadline, продюсированием займется Avalon Television.

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Сериал должен стать миксом фильма "Принцесса-невеста" режиссера Роба Райнера и популярного сериала "Игра престолов".

Существует книга "Колдун Холмс", написанная Г. С. Денингом. По сюжету, колдун Холмс - не гений, но хороший человек. Его одолевают демоны, а спасение приходит от верного компаньона доктора Ватсона. В книге также появляются вампир-инспектор Лестрейд и людоед инспектор Торг Грогсон. Будет ли новый сериал основан на этом произведении, не сообщается.

Составили рейтинг самых культовых фильмов и сериалов по роману Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе.