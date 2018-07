Назвали самые ожидаемые фильмы, которые выйдут до конца года

Редакция сайта Business Insider составила подборку самых ожидаемых фильмов, которые выйдут во второй половине 2018-го.

В список попали ленты разных жанров: от боевиков и триллеров до комедий и мультфильмов. Всего - 39 картин.

Июль:

1. Небоскреб

2. Восьмой класс

3. Слепые пятна

4. Великий уравнитель 2

5. Mamma Mia! 2

6. Миссия невыполнима

6: Фолаут

7. Юные титаны, вперед!

Август:

8. Кристофер Робин

9. 22 мили

10. Перевоспитание Кэмерон Пост

11. Шпион, который меня кинул

12. Черный куклуксклановец

13. Мэг

14. Безумно богатые азиаты

15. Игрушки для взрослых

Сентябрь:

16. Простая просьба

17. Хищник

18. Нация убийц

Октябрь:

19. Звезда родилась

20. Ничего хорошего в отеле Эль Рояль

21. Веном

22. Первый человек

23. Хэллоуин

24. Ненависть, которую вы порождаете

Ноябрь:

25. Богемная рапсодия

26. Щелкунчик и четыре королевства

27. Суспирия

28. Девушка, которая застряла в паутине

29. Приключения Шерлока Холмса

30. Фантастические звери: Преступления Грин-де-Вальда

31. Крид 2

32. Ральф против интернета

33. Добро пожаловать в Марвен

Декабрь:

34. Хроники хищных городов

35. Человек-паук: Через вселенные

36. Алита: Боевой ангел

37. Аквамен

38. Бамблби

39. Мэри Поппинс возвращается

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие украинские альбомы 2018 года

Издание Rolling Stone выбрало гимн лета 2018 года. Им стала песня Селены Гомес Back to You. По мнению редакции, именно эта песня будет ассоциироваться у большинства с летом 2018 года. В прошлом году такой композицией стал хит Луиса Фонси Despacito, 2016-го - песня Джастина Тимберлейка Can't Stop The Feeling.