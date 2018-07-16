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понедельник, 16 июля 2018 15:25

Назвали самые ожидаемые фильмы, которые выйдут до конца года

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Назвали самые ожидаемые фильмы, которые выйдут до конца года
В фильме "Мэри Поппинс возвращается" сыграет Эмили Блант. Фото: youtube.com

Редакция сайта Business Insider составила подборку самых ожидаемых фильмов, которые выйдут во второй половине 2018-го.

В список попали ленты разных жанров: от боевиков и триллеров до комедий и мультфильмов. Всего - 39 картин.

Июль:

1. Небоскреб
2. Восьмой класс
3. Слепые пятна
4. Великий уравнитель 2
5. Mamma Mia! 2
6. Миссия невыполнима
6: Фолаут
7. Юные титаны, вперед!

Август:

8. Кристофер Робин
9. 22 мили
10. Перевоспитание Кэмерон Пост
11. Шпион, который меня кинул
12. Черный куклуксклановец
13. Мэг
14. Безумно богатые азиаты
15. Игрушки для взрослых

Сентябрь:

16. Простая просьба
17. Хищник
18. Нация убийц

Октябрь:

19. Звезда родилась
20. Ничего хорошего в отеле Эль Рояль
21. Веном
22. Первый человек
23. Хэллоуин
24. Ненависть, которую вы порождаете

Ноябрь:

25. Богемная рапсодия
26. Щелкунчик и четыре королевства
27. Суспирия
28. Девушка, которая застряла в паутине
29. Приключения Шерлока Холмса
30. Фантастические звери: Преступления Грин-де-Вальда
31. Крид 2
32. Ральф против интернета
33. Добро пожаловать в Марвен

Декабрь:

34. Хроники хищных городов
35. Человек-паук: Через вселенные
36. Алита: Боевой ангел
37. Аквамен
38. Бамблби
39. Мэри Поппинс возвращается

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Издание Rolling Stone выбрало гимн лета 2018 года. Им стала песня Селены Гомес Back to You. По мнению редакции, именно эта песня будет ассоциироваться у большинства с летом 2018 года. В прошлом году такой композицией стал хит Луиса Фонси Despacito, 2016-го - песня Джастина Тимберлейка Can't Stop The Feeling.

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  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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