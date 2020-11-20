Снимут мюзикл о создании Виагры

63-летний американский режиссер Спайк Ли снимет мюзикл о создании Виагры. Фото: Instagram

Американский режиссер Спайк Ли работает над мюзиклом о создании Виагры. Вдохновила статья журнала Esquire "Всем встать: Нерассказанная история ребят, которые запустили Виагру ".

Речь пойдет о фармацевтической компании Pfizer, которая выпустила препарат для лечения эректильной дисфункции. Сначала маленькие голубые таблетки применяли от сердечной боли в груди, но они получили популярность по всему миру из-за совсем других свойств.

Написал сценарий вместе с британским драматургом Кваме Квей-Армо. Стал вторым темнокожим, который сделал спектакль в Вест-Энде в Лондоне. Над музыкой будут работать Стю Стюарт и Хайди Роудволд, которые ранее создали бродвейский рок-мюзикл об афроамериканцах Passing Strange.

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Спайк Ли - режиссер, сценарист, продюсер и актер. Сыграл в десяти своих лентах. Снял "Делай как надо", "Малкольм Икс", "Не поймали - не вор". Имеет две премии "Оскар" - за выдающиеся заслуги в кинематографе и за лучший адаптированный сценарий к криминальному байопику "Черный куклуксклановец". Рассказывает о первом темнокожем детективе в штате Колорадо в 1970-х. Последняя работа Спайка Ли - "Пятеро одной крови" о ветеранах войны во Вьетнаме. Вышел на Netflix. Роль погибшего командира исполнил звезда "Черной Пантеры" Чедвик Боузман.