Премьеры недели: Одержимая сексом, голодание и красные трусы

"Номера"

У людей номера вместо имен - от Первого до Десятого. Живут в антиутопическом мире в виде старого стадиона. Подчиняются диктатору Нулю. У Седьмого с Четвертой рождается Одиннадцатый, по сюжету.

В основе фильма лежит пьеса Олега Сенцова. Режиссировал дистанционно, голодая в российской колонии города Лабытнанги. Помогал воплощать замысел на съемочной площадке Ахтем Сейтаблаев.

"Когда впервые прочитал пьесу, она мне сразу понравилась. Люблю театр парадокса. Напомнила мне "В ожидании Годо" Сэмюэля Беккета, - говорит Ахтем Сеитаблаев. - Герои попадают в своеобразный Ноев ковчег. Должны понять, почему они здесь. Имеют вообще право на имена, или просто номера?

Олег Сенцов определил жанр как антиутопия. Для меня это еще и гротеск, мелодрама, немного детектив. Благодарен ему за возможность вернуться к первой профессии - театрального режиссера. Соединить кино со спектаклем. Главнейшая задача, которую передо мной поставил Олег - напомнить всему миру о Крыме".

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Продюсер Анна Паленчук рассказала о начале сотрудничества с Олегом Сенцовым:

"Весной 2018 года в России состоялись выборы Путина. Мы поняли, что Олега выпустят не скоро. Тогда я спросила, что могу для него сделать. Олег ответил: поставить пьесу "Номера". Текст мне передала его сестра Наталья Каплан. Это актуальное и пророческое произведение. Воплотить замысел смогла театральный режиссер Тамара Трунова. Но у театра все же ограниченный круг зрителей. Кино больше способно достучаться до масс. Олегу понравилась идея экранизации. Хотел сам режиссировать, хоть и дистанционно. Проект отвлек его от голодания. Считаю, что это частично спасло его жизнь. По переписке составили творческую команду, адвокат передавал эскизы декораций. Все же на площадке требуется присутствие режиссера. Поэтому Олег попросил помощи у, как он сказал, крымского брата Ахтема Сейтаблаева.

Постоянно придумывали способы показать Олегу материалы ленты. Сняли на видео актеров, чтобы он увидел их лица и пластику. Смонтировали, будто это настоящий фильм. Сделали даже титры, назвали "Осенние сонаты". Цензоры должны были поверить, что это обычное кино. Но, к сожалению, диски не передали. Только под конец заключения адвокат показал Олегу на телефоне монтаж фильма".

Автор: Пресс-служба Люди имеют номера вместо имен - от Первого до Десятого. Живут в антиутопическом мире по странным правилам. Строятся на обед, потом бегают по кругу с кукурузными палочками, по сюжету фильма "Номера" по пьесе Олега Сенцова.

Актер Виктор Андриенко исполнил роль верховного правителя Нуля, рассказал о своем персонаже:

"Думали, что изображаю богатого политика, потому что у меня был опыт в "Большой разнице". Но мой персонаж не толстокожий. Относился к номерам как к малым неразумным детям. Не хотел никого убивать. Когда с номером случается беда, это для него шок, как и для других.

Прежде чем начать съемки, мы просто передвигались по декорациям. Должны были привыкнуть существовать в их пределах. Стали целым ансамблем. Демократия закончилась, когда появился режиссер Ахтем. Уже прислушивались к указаниям. Например, актер Александр Бегма для роли голодал по просьбе Олега Сенцова. Меня поразило, что человек находится в шаге от смерти, но способен так четко объяснить, как видит каждый кадр фильма. Все костюмы придумал Олег. Я даже спросил, почему снимаюсь в красных трусах. Ответили: "Олег так сказал". Некоторым актерам из поролона добавляли живот и бедра. Весь павильон сделан так, как хотел Олег. Как он вернулся, объяснил мне: когда сидишь в каменной клетке, должен чем-то себя занять, чтобы не сойти с ума. Поэтому закрывал глаза и снова и снова представлял будущую ленту".

10% с каждого проданного билета пойдет на помощь крымским политзаключенным и их семьям. В том числе на лечение от хронических и врожденных заболеваний, образование детей политзаключенных, медикаментозную помощь их семьям и психоэмоциональную адаптацию детей после обысков, арестов, задержаний родителей.

"Женщина"

Французская лента сочетает истории 2000 женщин из 50 стран мира. Появилась за два года до дела Вайнштейна и движения #MeToo.

"Во время съемок картины "Человек" нас очень растрогали разговоры с женщинами. Несмотря на застенчивость и подозрительность, они абсолютно перевоплощались перед камерой, - говорят режиссеры Ян Артус-Бертран и Анастасия Микова. - Будто они всю жизнь ждали этого момента. Хотели высказаться и быть услышанными. Сами направляли разговор и говорили о том, что считали действительно важным. О работе, образовании, эмансипации, материнстве, отношении к телу и первой менструации. Много разговоров были похожи на самоанализ и сеанс терапии.

Больше всего нас поразила невероятная устойчивость и способность противостоять любым трудностям, которой обладают женщины. Будто это "заложено в их ДНК", как удачно выразилась одна из героинь. Сделать так, чтобы завтра половина человечества больше не считалась "слабым полом".

"Одержимая сексом"

Старшеклассница Элис учится в католической школе с очень строгими правилами. Начинает откровенную переписку с интернет-другом. Чтобы прекратить мысли о сексе и мастурбации, Элис отправляется в религиозный лагерь. Но туда приезжает очень привлекательный спортсмен Крис, по сюжету американской комедии "Одержимая сексом".

"Лента возвращает меня к дням, когда ходил в католическую школу. Отмучился 9 лет, - говорит кинокритик Камрин Де Лука. - Всегда был сонным и невдохновленным. "Одержимая сексом" зафиксировал тот мрачный и обыденный мир, в который меня отправили родители.

Обычно ленты на тему церкви сопровождаются религиозной музыкой. В "Одержимая сексом" такого нет, этим лента уникальна. Наполнена поп-музыкой 2000-ых. Когда Элис возбуждается от запаха волос мачо, слышим песню Кристины Агилеры "Джин в бутылке".

"4 лица Моны Лизы"

Документальный арт-фильм создали к 500-летию Леонардо да Винчи. Историки пытаются разобраться, кто из четырех женщин вдохновил художника на написание знаменитой картины эпохи Возрождения.

"Более десяти лет изучаю "Мону Лизу" из многолинзовой камеры с ярким светом. Под слоем краски скрывается другой рисунок, - рассказывает исследователь Паскаль Котт. - Сделал реконструкцию предыдущей версии картины. Сопоставив ее с современным портретом могу сказать, что это не одна и та же женщина. Это как огромный камень, брошенный в тихие воды истории искусства. Подозреваю, что со стороны руководства Лувра будет нежелание менять название картины. "Прощай, Мона Лиза"? "

Креативная индустрия в Украине потеряла за карантин около $ 3 миллиардов. Больше всего пострадала сфера туризма и кинотеатры. Также негативно влияет карантин выходного дня, по словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.