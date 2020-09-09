Сенцов опубликовал дневник своих тюремных будней

Сенцов видав новий двотомник. Фото: 5 канал

Олег Сенцов презентовал во Львове книгу, написанную за решеткой. Дневник "Хроника одного голодания" и сборник малой прозы "4 с половиной шага" написал за решеткой. Это двухтомник, написанный на украинском и русском. Вышла в "Издательстве Старого Льва".

Рассказал о том, что происходило в стенах российской тюрьме. Речь идет о периоде голодания, тюремных буднях и жизненных перипетиях заключенных. Автор описывает также ежедневные изменения состояния здоровья и работников тюрьмы. Вспомнил и слова поддержки, которые поступали из разных уголков мира, сообщает 5 канал.

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Тюремный дневник автор начал вести на третий день своей голодовки с требованием освободить украинских политзаключенных. Писал на протяжении ста сорока пяти дней: несмотря на моральное давление и физическое истощение. Надзирателям рассказывал, что работает над фантастическим романом.

Объявили дату премьеры фильма "Номера" по одноименной пьесе Олега Сенцова. Драма-антиутопия выйдет в прокат 19 ноября.