 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 810
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 549
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 261
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 2196
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 360
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3375
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1161
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 486
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1665
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 891
Фото
Все фото
11
5
5
19
5
&quot;Сейчас идет война за третью идентичность украинцев&quot; - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
Сняли в Киеве и с украинским режиссером: британская группа Foals выпустила яркий клип
Сняли в Киеве и с украинским режиссером: британская группа Foals выпустила яркий клип
Дорофеева выпустила трек raznotsvetnaya, в честь которого набила тату на ноге
Дорофеева выпустила трек raznotsvetnaya, в честь которого набила тату на ноге
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
&quot;Любов починається&quot; - Lama и Ульмо Три исполнили дуэтную песню
"Любов починається" - Lama и Ульмо Три исполнили дуэтную песню
Видео
Все видео
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
"Перед нами закрыли двери": в финале нацотбора на Евровидение-2022 разгорелся скандал
"Перед нами закрыли двери": в финале нацотбора на Евровидение-2022 разгорелся скандал
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
Интервью
1/5
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 882
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2151
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5067
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4410
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1179
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
четверг, 17 февраля 2022 12:35

"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
11

1 Комментировать

16 февраля украинцы отмечали День единения. Его ввели в 2022 году на фоне слухов о возможном вторжении РФ. В соцсетях активно обсуждали возможность полномасштабного нападения войск России. Враг не смог посеять панику среди сознательных украинцев, которые были на Майдане. Нагнетание было более заметно в иностранной прессе. С 2014-го украинцы изменились. Предпочитают действовать, а не паниковать. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал украинский актер, телеведущий, певец, поэт-песенник и издатель Антин Мухарский.

"Я впечатлен. Все на самом деле осталось на уровне паники в Facebook. И волнения среди людей, которые не были вовлечены в исторические события Майдана, они паникуют. А среди моих друзей и знакомых - все четко, ровненько, все откоммуницировано. И я понимаю, что общество сильно изменилось в лучшую сторону", - сказал Мухарский.

Антин Мухарский упражняется в стрельбе в загородном тире
Фото: Тарас Подолян
Антин Мухарский упражняется в стрельбе в загородном тире
Антин Мухарский упражняется в стрельбе в загородном тире
Антин Мухарский упражняется в стрельбе в загородном тире
Антин Мухарский недавно приобрел ружье и ездит стрелять по мишеням

Недавно Мухарский приобрел новое ружье марки Sauer S100. В День единения поехал на полигон упражняться в стрельбе. Ездит "пристреливать" раз в несколько недель. Целит в мишени на 100 и 300 м.

"Главное, что я готов стрелять. Я не копальщик окопов и не кидальщик гранат. Имею склонность к точной стрельбе на длинные дистанции. Понял, что могу быть в этом полезен. Как самооборона. Например, попасть в цель из окна. Также имею маскхалат "кикимора", покупал его в 2004-2005 годах, когда он еще назывался "леший" - российского производства. Надеваешь - и тебя вообще не видно. Сливается полностью с листвой и пожухлой травой. Как раз такая кикимора, ружье, ствол замотать специальной лентой - и все, ты уже один в поле воин", - говорит Антин Мухарский.

Относительно того, почувствовал ли Антин панику из-за возможного вторжения России, он отметил, что его знакомые реагируют на ситуацию спокойно и взвешенно.

В частности, артист отметил, что сейчас идет война за сознание тех украинцев, которые до сих пор находятся в информационном поле России.

"Мне кажется, мы живем по меньшей мере в двух, а то и в трех измерениях. Первое - Украина, какой ее видят украинцы, второе - Украина, которой ее видят малороссы, и третье - каким государство видят российские и советские люди. Зеленский - это малороссийский президент, хотел бы сосредоточиться именно на этой идентичности, поскольку она самая большая в Украине. Находится на границе двух полюсов. И от этой критической массы многое зависит. Присоединится ли она к украинскому проекту - и Украина выиграет. Или к российскому - Украина проигрывает. Тогда это будет большая малороссия", - сказал Антин Мухарский.

Полную версию интервью - читайте на Gazeta.ua 21 февраля.

В нем о том, как изменился Орест Лютый (сценический образ Антина Мухарского. - Gazeta.ua) за 10 лет, о каком качестве своего героя он бы никогда не подумал в 2012 году, сможет ли, на его взгляд, Зеленский стать президентом во второй раз, что на самом деле происходит в театре Леси Украинки и многие другие актуальные вопросы.

В феврале 2022-го Антин Мухарский выпустил клип на песню "Колише вітер тушки гопоти". Песню посвятил 95-му кварталу. В видео актеры появляются с символикой популярного корейского сериала "Игра в кальмара" и костюмах половых органов - один из них с лицом Путина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 25974
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 13005
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 10657
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8290
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину Просмотров: 6957
Культура
Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении
Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении Просмотров: 414
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
 Просмотров: 549
Сняли в Киеве и с украинским режиссером: британская группа Foals выпустила яркий клип
Сняли в Киеве и с украинским режиссером: британская группа Foals выпустила яркий клип
5
 Просмотров: 144
Дорофеева выпустила трек raznotsvetnaya, в честь которого набила тату на ноге
Дорофеева выпустила трек raznotsvetnaya, в честь которого набила тату на ноге
5
 Просмотров: 1521
Алина Паш не поедет на Евровидение
Алина Паш не поедет на Евровидение 1 Просмотров: 3960
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
2
Украина имеет полное право отказаться от Минских договоренностей - Порошенко
2
Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений
2
Путин прокомментировал обращение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР
Голосов: 3365
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть