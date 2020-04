Сборник рассказов Забужко издали в США

Автор: facebook.com В США вышел сборник рассказов Оксаны Забужко Your Ad Could Go Here. Содержит переводы текстов из украиноязычной книги "После третьего звонка вход в зал запрещается"

В США издали сборник рассказов Оксаны Забужко Your Ad Could Go Here - "Здесь могла быть ваша реклама". Входила в список самых ожидаемых литературных новинок 2020 года по версии The New York Times.

В американское издание вошли 8 из 12 произведений из сборника "После третьего звонка вход в зал запрещается", сообщила Забужко на своей странице в Facebook.

По словам писательницы, сейчас она должна была быть в Нью-Йорке на презентации. Тур по США был запланирован до конца мая.

"Объективная истина и персональные мифологии сталкиваются в сборнике рассказов Забужко, который сосредотачивается на вопросе, какова правда в этот текущий момент.

Она отправляет читателей в путешествие от триумфа Оранжевой революции до личных побед над кумовством и соперничеством между детьми, побуждая нас задуматься над тем, как все могло бы быть, вводя в эти увлекательные истории элементы мифа и сказки", - говорится в отзыве PEN America.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы наших детей не подготовили, что война с Россией может свалиться на их плечи

Книга вышла в издательстве Amazon Crossing. Над переводом работали Галина Грынь, Аскольд Мельничук, Нина Мюррей, Марк Царинник и Марта Горбань.

На сайте Amazon сборник стоит $14,95 в твердой обложке и $10,99 - в мягкой.

Сборник "После третьего звонка вход в зал запрещается" вышел в 2017-м в киевском издательстве "Комора". Туда вошла написанная за 30 лет избранная короткая проза и новые рассказы и повести.