Сборник рассказов Забужко издали в США

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1404
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1206
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3339
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2340
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4752
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 882
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6183
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1620
Фото
Все фото
8
25
15
7
3
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой
Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой
Видео
Все видео
"Золото Карпат": рэпер выпустил клип о львовских артефактах искусства, которые исчезают
"Золото Карпат": рэпер выпустил клип о львовских артефактах искусства, которые исчезают
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Лучшую украинскую документалку года выложили в свободный доступ
Лучшую украинскую документалку года выложили в свободный доступ
Экранизацию украинского эротического романа выложили в свободный доступ
Экранизацию украинского эротического романа выложили в свободный доступ
Музыкальное видео "Гимн Теплокоммунэнерго" презентовали в сети
Музыкальное видео "Гимн Теплокоммунэнерго" презентовали в сети
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2907
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2007
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1449
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 апреля 2020
Просмотров: 54
Та, що плакала
Є згадки, що ти їх хоч і не любиш, а не одчепишся. Вони давні й неясні, це й не пригода, а щось таке, наче рибина дивиться на тебе з того боку ...
четверг, 30 апреля 2020 18:13

Сборник рассказов Забужко издали в США

  Комментировать
Автор: facebook.com
  В США вышел сборник рассказов Оксаны Забужко Your Ad Could Go Here. Содержит переводы текстов из украиноязычной книги "После третьего звонка вход в зал запрещается"
В США вышел сборник рассказов Оксаны Забужко Your Ad Could Go Here. Содержит переводы текстов из украиноязычной книги "После третьего звонка вход в зал запрещается"

В США издали сборник рассказов Оксаны Забужко Your Ad Could Go Here - "Здесь могла быть ваша реклама". Входила в список самых ожидаемых литературных новинок 2020 года по версии The New York Times.

В американское издание вошли 8 из 12 произведений из сборника "После третьего звонка вход в зал запрещается", сообщила Забужко на своей странице в Facebook.

По словам писательницы, сейчас она должна была быть в Нью-Йорке на презентации. Тур по США был запланирован до конца мая.

"Объективная истина и персональные мифологии сталкиваются в сборнике рассказов Забужко, который сосредотачивается на вопросе, какова правда в этот текущий момент.

Она отправляет читателей в путешествие от триумфа Оранжевой революции до личных побед над кумовством и соперничеством между детьми, побуждая нас задуматься над тем, как все могло бы быть, вводя в эти увлекательные истории элементы мифа и сказки", - говорится в отзыве PEN America.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы наших детей не подготовили, что война с Россией может свалиться на их плечи

Книга вышла в издательстве Amazon Crossing. Над переводом работали Галина Грынь, Аскольд Мельничук, Нина Мюррей, Марк Царинник и Марта Горбань.

На сайте Amazon сборник стоит $14,95 в твердой обложке и $10,99 - в мягкой.

Сборник "После третьего звонка вход в зал запрещается" вышел в 2017-м в киевском издательстве "Комора". Туда вошла написанная за 30 лет избранная короткая проза и новые рассказы и повести.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сборник рассказов Забужко издали в США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Выпустили сотый "Москвич-400"

Почти 30 лет назад выпустили последний немецкий "спутник"

Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover

На Донбассе началась операция Объединенных сил

Первый фильм длился менее шести секунд

"Я почувствовала жгучую боль, обернулась и увидела мужчину с залитым кровью ножом"

Хирург вырезал себе аппендицит

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова

Самое читаемое
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 98230
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
39
 Просмотров: 24373
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 22221
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 21160
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
 5 Просмотров: 9828
Культура
Экономика упадет. Украине нужно выходить на мировой рынок - самое интересное в журнале "Країна"
Экономика упадет. Украине нужно выходить на мировой рынок - самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 171
"Бутерброды с фаршем в морге - это уже был полный сюр" - фотограф Юрий Ковальчик об искусстве
"Бутерброды с фаршем в морге - это уже был полный сюр" - фотограф Юрий Ковальчик об искусстве Просмотров: 333
Фестиваль Atlas Weekend в этом году не будет: что делать с приобретенными билетами
Фестиваль Atlas Weekend в этом году не будет: что делать с приобретенными билетами Просмотров: 81
Кидрук посоветовал 5 самых интересных книг о космосе
Кидрук посоветовал 5 самых интересных книг о космосе Просмотров: 189
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
8
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
3
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
2
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Голосов: 267
Голосование Кто должен получить национальную кинопремию "Золота дзиґа" за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Вулкан
  • Гуцулка Ксеня
  • Домой
  • Мои мысли тихие
  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
  • Другой фильм
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua