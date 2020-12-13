Россия обескровливает украинскую нацию. Мы должны это остановить - сценаристка

Лента "Мать апостолов" - прежде всего обращение внимания на то, что погибают наши дети. И что у врага задача не уничтожить сразу, а затянуть эту войну - Ратха Макеенкова. Фото: facebook.com

В драме "Мать апостолов" показываем войну глазами матери.

Об этом говорит сценаристка Ратха Макеенкова. Рассказала Gazeta.ua о работе над проектом и смыслах в фильме.

Действие происходит в июле 2014-го. В Краснодонском районе Луганской области российские наемники сбили ракетой украинский транспортный самолет Ан-26 с гуманитарным грузом. Мать командира экипажа - этнограф и певица София Кулик из Винницы - отправляется на оккупированную территорию искать сына. Во время путешествия помогает спасать его побратимов, которые эвакуировались с борта, по сюжету.

В основе сценария - реальные истории летчиков, вернувшихся с войны на Донбассе.

Лента режиссера Зазы Буадзе идет в прокате с 3 декабря.

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- София Кулик - пацифистка, которая верит в Бога, исповедует христианские ценности. Попадает в эпицентр событий. Первое впечатление - все внутри от ужаса просто стынет. А потом начинает приходить в себя и понемногу действовать. Потому что есть цель, - говорит Ратха Макеенкова.

С чего началась история создания фильма?

- Были документальные фильмы о трагедии Ан-26. На их основе решили сделать художественный. Изначально сценарий состоял из 6 новелл - о каждом из членов экипажа, которые спаслись. Переписывался более 10 раз, потому что история разваливалась. Должна держаться на главном герое. А здесь нельзя было выделить кого-то - все герои важны, а их личные истории - захватывают. В конце концов решили забрать почти весь экшен спасения летчиков и сосредоточиться на линии матери. Которая сначала просто маит, а затем становится божеством. Не только рождает жизнь, но и принимает смерти других. Конечно, мне как женщине и матери сына также легче было прописать образ матери, которая ищет ребенка.

София Кулик - собирательный образ. Но есть и реальная мать погибшего командира. Сцена на поле возле остатков сбитого самолета взята из документальных кадров. Все остальное - путь, характер - было придумано.

В чем суть трансформации главной героини в течение ленты?

- Когда женщина становится матерью, она не считает себя божеством. Просто женщиной. Но когда речь идет о защите жизни - каждая может превратиться в Богородицу, Живу, любое божество. Для нее уже не существует чужих детей. Все - собственные.

Какое отношение Софии к сепаратистам?

- Я по образованию психолог, много практиковала. Считаю, что не бывает черного и белого. Все люди серые. И если человек такой - есть причина, почему. Например, мы проиграли идеологическую войну на Донбассе. Там российские каналы крутят, и заморочить голову можно любому. Люди не знают, что происходит. Поэтому ошибаются в своих мыслях. Это приводит к тому, что верят тем, кто несет пропаганду. А не верят нам, потому что нас там нет.

Местная жительница Соня, мать боевика, говорит российском наемнику Малахину: "Вы же обещали нас защищать". На что тот отвечает: "Мы защищаем только послушных". С этого вся идеология.

Многое не вошло в фильм. Думаю, будет в сериале. В частности, больше диалогов на эту тему. София сначала не воспринимает восточных людей. Считает, что надо оградить проволокой и туда никого не пускать. Что там все сами враги. Но когда попадает на Донбасс, то понимает, что там такие же люди, только они, как дети, обмануты. Их просто одурачили. Но видим Федора Мельника, который становится соратником героини, помогает спасать украинских летчиков. Показывает, что есть и нормальные люди.

Расскажите об образе Федора.

- На самом деле прототипом Федора была женщина из Песков, которую я случайно встретила в Киеве, как раз когда писала сценарий. Раньше она была бизнес-леди. Имела свое дело, частный дом, в котором только ремонт сделала. Все это пришлось покинуть и уехать оттуда, когда зашли российские войска. В столице зарабатывает уборщицей квартир. Много тонкостей о событиях на Донбассе я узнала именно от нее. Ведь сама я не была в тех местах и ​​было трудно это представить.

Говорили почти два часа. В частности, она рассказывала, как срывали с домов БТРами решетки, воровали деньги, технику, иконы. О том, что люди разделились на до и после. Она с такой болью говорила, что я будто пережила это лично. В воображении возникали картинки, как там все происходило. Пыталась передать это в сценарии.

Например, я спрашивала, что люди чувствуют. А она мне говорит: "Берешь телефон и понимаешь, что на половину номеров больше никогда не позвонишь". У меня в тексте это говорит Федор.

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Я много встречала женщин, которые прошли через весь ад и тут поднимаются с колен. Это страшно, когда думаешь, что вот ты нажил добро и будешь до старости доживать здесь. А все ломается и тебя выбрасывает волной. Ни дома, ни денег. Да еще и сплошное унижение, потому что тебя недолюбливают как переселенца.

Федор - олицетворение людей, которые опасаются сюда возвращаться, потому что знают об отношении к ним. И в то же время считает себя украинцем.

Также один из ключевых персонажей - главарь сепаратистов Койот.

- Койот не просто так начал этим заниматься. Он мент. Решил: если ты не можешь контролировать бардак - нужно стать во главе. Понимал, что либо он, либо его. И уйти не мог, потому что а кем он здесь будет. Считать предателем.

Рядом с ним - помощник Коля, который сомневается, жалуется. Он - слабый человек, которая примкнула. Находился в страхе, поэтому был послушен. Но на самом деле не хотел этого всего. Когда София ему сказала: "Ты не такой, как они", - то его разбудила.

В конце Коля хочет сдать Койота украинским войскам и получить за это амнистию. Но происходит бой между боевиками и российскими наемниками. Идея в том, что это все равно погибнет - все, что там происходит. Зло истребит самое себя.

Именно в этой сцене София превращается в божество и принимает смерти. Мать становится сверхчеловеком и прощает всех. Видит, что смерть - это их искупление.

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Осуждать легче всего. Но должны понять, что это люди, которые испугались и заблудились, обманутые российской пропагандой. Осуждать - это зло против зла выставлять. Мы просто показать, направить туда свою идеологическую машину. Объяснить им: "Не бойтесь, вас обманывают. Вы будете так же жить, как и самопровозглашенные республики Осетия и Приднестровье. В совке и нищете. Вам просто рассказывают о том, что вас ждет большое будущее, как нам 70 лет рассказывали в Советском союзе. Но совок там останется". Они этого не понимают.

Почему сейчас кто-то за совок? Ибо человеку сложно принять новое будущее. Это инертная натура, которой комфортно сидеть как мячику в своей лунке. Все понятно, ничего не меняется. А страшно, когда какие-то обстоятельства выбивают тебя, и летишь, не знаешь куда. Поэтому многие выбирают лунку, болотце.

Какую роль в картине играет тема веры, религии?

- Христианский подтекст - это и есть прощение. Принятие людей такими, какие они есть. И если овца заблудилась - ей надо показать путь. Сказать: "Смотри, ты не туда пошла". Это подсказка о том, что нет добра и зла в чистом виде. Есть только ошибки, грехи.

История главной героини и местных жителей трагична. В чем видите надежду в конце фильма?

- Свет в конце - о том, что сыновья вернутся. Все матери холодеют от осознания, что сыновья растут и их отправляют туда. А поскольку война является неплохим бизнесом - в "серой зоне" это наркота, оружие, то выгодна некоторым нашим политикам. Поэтому для меня эта лента - прежде всего привлечение внимания к тому, что гибнут наши дети. И что у врага задачка не уничтожить сразу, а затянуть эту войну. Потому что девушки не получают ребят, генофонд падает, и нация умирает. Скоро останутся одни пенсионеры. -За экономического кризиса более одного ребенка сейчас почти никто не рожает. А для восстановления генофонда - надо 4-5 детей в семье.

Мое кино о том, что нас обескровливают, и мы должны это остановить. Вернуть своих сыновей к девушкам и жен, чтобы рождалось новое поколение. Потому что сейчас продолжается уничтожение генофонда. Цвет нации пошел на войну. Сначала на Майдане, а потом в первые дни на Донбассе погибли лучшие.

Россия по сути сделала кровопускание. Годами из раны кровь течет, и это уничтожает организм - государство. Нам надо об этом задуматься.

Рассуждали, которая может быть дальнейшая судьба героини после финала?

- Думаю, что ее дальнейшая судьба просветительская. Будет выступать против войны. Всем расскажет, что на Донбассе заблудились. Их надо вылечить, вернуть сюда, в Украину.

Это объединяющая миссия. Когда София и Соня лепят вместе пирожки - это как раз история о двух мирах, которые нужно объединить. Это напряженная сцена, где слова излишни. Намек, что женщины спасут Украину от войны. Украина - матриархальная государство и всегда ею была. Если вспомним, что можем спасти страну. Объединимся вокруг идеи счастливого будущего и возрождение украинской нации. Тогда война кончится, а не будет вражды.

Готовиться надо идеологически. За нами, воинами культурного фронта, ответственность за то, чтобы создать идеологию новой, процветающей Украины. Показать людям, какая у нас уникальная страна. Объединить украинский.

Как работалось с Зазой Буадзе?

- Прекрасно. У нас было взаимопонимание. Я чувствовала, что хотел сказать режиссер. Он предлагал: "А давай сделаем лучше так". И у меня сразу рождалась идея. Затем он переставлял эпизоды, жонглировал сценами, а я выравнивала это за диалогами и другими находками. Потому что понимала, что у него уже есть эти картинки в голове и это надо поддерживать.

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В фильме сыграли Наталья Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Сергей Деревянко, Светлана Осипенко, Станислав Щекин, Ирина Тамим, Сергей Медин. Сценаристы - Ратха Макеенкова и Заза Буадзе. Производством фильма занималась кинокомпания "Студия" Золотое Руно "при поддержке Министерства культуры Украины. Продюсер - Дмитрий Овечкин. Съемки проходили в прошлом году в Киевской и Житомирской. Бюджет - 21 млн грн. Создатели посвятили ленту матерям, дети которых погибли, защищая Украину. "Это выдающийся украинский фильм, - говорит Игорь Панасов, главный редактор интернет-журнала Kаrabas LIVE. - В Украине сильная документалистика и артхаус, но мало достойного жанрового кино." Мать апостолов "- это мощный военный триллер, в сценарий которого у меня почти нет вопросов. Здесь настоящий саспенс и тревожное ожидание того, что дальше. Это большая редкость для наших лент. и еще очень тонкие смыслы спрятаны. Второе: здесь невероятная актерская роль выдающейся певицы и педагога Натальи Половинки. Кто хотя бы раз слышал ее пение, никогда этого не забудет. На экране Наталья создала образ человека, который способен вместить в себе величие духа, решительность и память веков. Я не помню, когда в последний раз видел такую ​​монументальную фигуру в нашем кино. И не могу молчать о впечатляющий саундтрек от Романа Григорива и Ильи Розумейко, которых вы знаете по операх Влада Троицкого".