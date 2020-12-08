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среда, 09 декабря 2020 21:00

На Донбассе рассеяние и потеря ориентиров хотят перебороть животворное качество - Наталья Половинка

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Автор: Валерий Шмаков
  Кино - мое оружие. Мой способ сделать так, чтобы побеждала вера, а не слабость и предательство - Наталья Половинка
Кино - мое оружие. Мой способ сделать так, чтобы побеждала вера, а не слабость и предательство - Наталья Половинка

На роль в фильме "Мать апостолов" нельзя было не согласиться. Это и ответственность перед временем, и испытание, и вклад.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит актриса и певица Наталья Половинка. В военной драме режиссера Зазы Буадзе сыграла этнографа Софию Кулик из Винницы. Она - мать командира экипажа транспортного самолета Ан-26, который сбили в Краснодонском районе Луганской области российские наемники. Отправляется на оккупированную территорию искать сына. Во время путешествия помогает спасать его побратимов, которые эвакуировались с борта, по сюжету.

В основе сценария - несколько реальных историй летчиков, вернувшихся с войны на Донбассе.

Лента вышла в прокат 3 декабря.

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"В этой войне я могу работать только как актриса, - говорит Половинка. - Кино - мое оружие. Мой способ сделать так, чтобы побеждала вера, а не слабость и предательство. Любовь, а не язык ненависти. На самом деле это война любви и растерянности. Рассеяние и потеря ориентиров хотят перебороть животворное качество.

В фильме мать идет через все. Еще не читая сценарий, поняла, что это моя роль. Потому что делать все ради того, чтобы был свет, - я это люблю. И сама стараюсь.

Режиссер писал роль на меня, но потом у него возникли сомнения. Потому что в ленте Никона Романченко "Вне зоны" я уже сыграла мать, которая едет искать сына. Но там не показана война. Мать у Романченко - в ожидании. У Зазы Буадзе - в действии. Перебрав других актрис, все-таки вернулся к первой мысли. И был счастлив этому.

Импульсом к созданию образа Софии стали документальные кадры одной матери из Винницы. На видео она идет по полю к разбившемуся самолету. Это был такой укол в сердце. То, как она двигается. Сколько в ней выдержки, достоинства, боли и света одновременно.

Моя героиня тоже поет, но вышла иная, чем я. Ничего не добавляла. Образ сам себя сделал. Я понимала, что это простая женщина. Такая, которую можно встретить везде. И в Виннице, и в Черкассах, Львове, Донецке. С одной стороны, она узнаваемая. А с другой, ее внутренняя сила - это сила всех женщин, за которых душа болит в этой войне. Ведь мы их не видим. С кем-то едем рядом в трамвае и не знаем, что она не получает ответа на звонки. Или недавно похоронила.

Заза Буадзе собрал цветник актеров. Все работали филигранно. Вся творческая группа осознавала, что это непростой фильм. Нельзя сделать плохо, сыграть облегченно. Каждый выложил всю боль и надежду на победу. А также сочувствие, всю широту сердца этим матерям и ребятам, которые защищают нас".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

Наталья Половинка родилась 27 июля 1965 года в селе Ольгополь Винницкой области в семье учителей. Росла на Буковине. В 1989-м окончила Львовскую консерваторию имени Николая Лысенко, класс фортепиано. Поворотным моментом жизни считает стажировку в Италии в Центре Ежи Гротовского - польского режиссера, реформатора театра. 19 лет была актрисой и музыкальной руководительницей Львовского театра имени Леся Курбаса. Там же в 2010-м открыла театральный, художественно-исследовательский и образовательный центр "Слово и голос". Вела мастерскую голоса и пения в Колумбийском, Пенсильванском, Йельском университетах в США. Была солисткой и педагогом Государственной академической мужской хоровой капеллы "Дударик". Преподавала в студии "Ателье" Международного института Ежи Гротовского в Польше. В 2015-м во Львове основала международный театральный фестиваль традиции "Древо". Исполняет традиционные украинские песни, классическую, современную академическую и импровизационную музыку. Лауреат Шевченковской премии 2006-го за спектакли по произведениям Платона, Григория Сковороды, Василия Стуса. В кино дебютировала в 2013-м в фильме Виктории Трофименко "Братья. Последняя исповедь" по роману шведского писателя Торгни Линдгрена "Шмелиный мед". В 2018-м сыграла в лентах "Вне зоны" Никона Романченко и "Эфир" поляка Кшиштофа Занусси.

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