Мой герой тайно борется за восстановление Украины на временно оккупированной земле - Бенюк о фильме "Мать апостолов"

"Мать апостолов" - это живое, щемящее кино, которое бьет в сердце. Фильм-рана, как я его называю - Богдан Бенюк. Фото: facebook.com

Душа и любовь побеждают все в этом мире. Важно, чтобы наш фильм дал большой толчок.

Так говорит о военной драме "Мать апостолов" актер Богдан Бенюк. Поделился мыслями о ленте после допремьерного показа в киевском кинотеатре Miromax.

Режиссер Заза Буадзе снял фильм на основе реальных событий, происходивших на Донбассе в 2014 году. Главная героиня - винничанка София Павловна Кулик, этнограф и певица. Узнает, что на Луганщине российские наемники сбили транспортный самолет ее сына - командира экипажа. Не колеблясь, отправляется на его поиски. Никто не знает, где ее сын, выжил ли он, или попал в плен, по сюжету.

"Ради его спасения женщине придется пройти через опасные испытания, враждебную ненависть и угрозы. Она и не догадывается, на что способна и как изменит ее это путешествие. Превратит из обычного человека в великую Мать, которая своим безмерным материнским сердцем и любовью способна спасать даже пропащие души врагов", - говорится в синопсисе.

Главную роль играет актриса и певица Наталья Половинка. Богдан Бенюк воплотил местного жителя Федора Мельника, который остался один на оккупированной территории - жена умерла, дети разъехались. Возвращаясь из Харькова, где навещал сына, в автобусе знакомится с Софией. Пытаясь уберечь от опрометчивых шагов, Федор становится ее соратником и помогает спасать украинских летчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трейлер драмы "Мать апостолов" выложили в сеть

"Это живое, щемящее кино, которое бьет в сердце. Фильм-рана, как я его называю, - говорит Бенюк. - Сопереживать героям, особенно матери, есть за что. Мы теперь только узнаем о таких украинцах, как мой персонаж. Партизанах, которые с 2014-2015 годов тайно борются за восстановление Украины на временно оккупированной земле. Важно, что такие люди на Донбассе есть, и мы это сейчас видим. Мой Федор - человек, который ведет себя достойно, а затем способен на более решительные действия. Это основа, которая в условиях войны приближает человека к героическим поступкам.

"Породила мати сина" - звучат слова в конце фильма. Вот с этого все и начинается. Вся история, беда, трагедия, драма - все это переживания, которые касаются того, кто дал жизнь. Вспомним своих матерей и истории, которые у нас есть. Они абсолютно идентичны. Народ от народа в этом не отличается. Когда человек рождается, потом эту жизнь должен кто-то защищать. Прежде всего ангел-хранитель, Господь Бог, мать и те, кто ближе всего к той личности. Важно, чтобы эти охранники заботились о тебе, чтобы жизнь продолжалась. Вероятно, горсточка земли, которую главная героиня взяла с могилы сына, и будет продолжением тех вещей, которые связаны с защитой определенной территории.

Я думаю, "Мать апостолов" будет иметь большую прокатную судьбу в Украине. Потому что открывает те сокровенные вещи, где мы боимся иногда сами себе признаться. Сентиментальные бываем только тогда, когда на нас никто не смотрит, когда мы где-то уединяемся. Боимся открыть сердце и душу. А открытие сердца и души - это своеобразное забрало и надежда на будущую жизнь. Недаром здесь есть кадры, где аист прилетает в пустое гнезда и улетает из него, когда сыновей нет. Понимаешь, что пустое будет до поры до времени. Там появится новый аист и новая жизнь будет дана".

Создатели посвятили ленту матерям, дети которых погибли, защищая Украину.

"Мать апостолов" выходит в прокат 3 декабря.

Съемки фильма проходили в прошлом году в Киевской и Житомирской областях. Бюджет - 21 млн грн. Производством занималась "Студия "Золотое Руно" при поддержке Министерства культуры Украины. Продюсер - Дмитрий Овечкин.