Ключ к кино - жить в кадре вот это мгновение жизни - Наталья Половинка

Автор: Валерий Шмаков Кого бы ни играл, ты живешь сейчас, говоришь эти слова и действуешь в этом времени и месте. Это и есть метод - Наталья Половинка

Моя героиня в фильме "Мать апостолов" в каждом видит шанс жить, любить, быть человеком. Делает это очевидным. Но мы все так можем находить общий язык, говорить с каждым. Какая бы ни была сложная ситуация.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит актриса и певица Наталья Половинка. В военной драме режиссера Зазы Буадзе сыграла этнографа Софию Кулик из Винницы. Она - мать командира экипажа транспортного самолета Ан-26, который сбили в Краснодонском районе Луганской области российские наемники. Отправляется на оккупированную территорию искать сына. Во время путешествия помогает спасать его побратимов, которые эвакуировались с борта, по сюжету.

В основе сценария - несколько реальных историй летчиков, вернувшихся с войны на Донбассе.

Лента вышла в прокат 3 декабря.

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"За подход к работе в кино благодарна Виктории Трофименко, - говорит Половинка. - В ее фильме "Братья. Последняя исповедь" я играла писательницу. После первого съемочного дня режиссер меня посадила перед собой и сказала: "Так дело не пойдет. Моя героиня - вот она передо мной ". Я начала плакать. А она: "Моя писательница так плачет". Это сложная задача, но оно является ключом к кино. Жить в кадре вот это мгновение жизни. А не того персонажа, которого ты придумал, построил. Кого бы ни играл, ты живешь сейчас, говоришь эти слова и действуешь в этом времени и месте. Это и есть метод.

В "Матери апостолов" линия женщины, которая началась в "Братьях", усложняется. Там моя героиня наблюдала. А тут еще и действует. Проявляет инициативу, где, возможно, мужчины не прошли бы и не догадались. Где хватались бы за оружие, там она словом, просьбой, мольбой делает так, что большая часть экипажа спасается.

Через Софию действуют те силы, которые притягиваются на любовь. Когда мы любим, нам дается в 100 раз больше. Когда верим - невероятные подсказки на дороге и неожиданные люди, кто помогает. Мы делаем шаг, а нам на встречу открывается целое море. Человек заносит ногу, а оно расступается, как Красное перед Моисеем".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

Наталья Половинка родилась 27 июля 1965 года в селе Ольгополь Винницкой области в семье учителей. Росла на Буковине. В 1989-м окончила Львовскую консерваторию имени Николая Лысенко, класс фортепиано. Поворотным моментом жизни считает стажировку в Италии в Центре Ежи Гротовского - польского режиссера, реформатора театра. 19 лет была актрисой и музыкальной руководительницей Львовского театра имени Леся Курбаса. Там же в 2010-м открыла театральный, художественно-исследовательский и образовательный центр "Слово и голос". Вела мастерскую голоса и пения в Колумбийском, Пенсильванском, Йельском университетах в США. Была солисткой и педагогом Государственной академической мужской хоровой капеллы "Дударик". Преподавала в студии "Ателье" Международного института Ежи Гротовского в Польше. В 2015-м во Львове основала международный театральный фестиваль традиции "Древо". Исполняет традиционные украинские песни, классическую, современную академическую и импровизационную музыку. Лауреат Шевченковской премии 2006-го за спектакли по произведениям Платона, Григория Сковороды, Василия Стуса. В кино дебютировала в 2013-м в фильме Виктории Трофименко "Братья. Последняя исповедь" по роману шведского писателя Торгни Линдгрена "Шмелиный мед". В 2018-м сыграла в лентах "Вне зоны" Никона Романченко и "Эфир" поляка Кшиштофа Занусси.