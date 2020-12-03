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пятница, 04 декабря 2020 08:00

Хочется мира. Но мы на своей земле и мы ее защищаем - актер ленты "Мать апостолов"

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Хочется мира. Но мы на своей земле и мы ее защищаем - актер ленты &quot;Мать апостолов&quot;
Фильм "Мать апостолов" говорит о том, что должно быть понимание между украинцами - Сергей Медин. Фото: mother-apostles-film.in.ua

Фильм "Мать апостолов" напоминает о том, что должны оставаться людьми.

Об этом говорит актер Сергей Медин. В драме режиссера Зазы Буадзе сыграл жителя оккупированной территории Илью. Вместе с женой живет на хуторе Леоновка Краснодонского района Луганской области, недалеко от поля, где упал украинский транспортный самолет Ан-26. Его сбили ракетой российские наемники, по сюжету.

Главная героиня ленты - мать командира экипажа, этнограф София Кулик из Винницы. Приезжает на Луганщину искать сына.

Сергей Медин - заслуженный артист Украины, ведущий актер Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени Щепкина. В "Матери апостолов" сыграл свою первую роль в кино.

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"У моего героя есть внутренний конфликт и трансформация, - говорит Медин. - Его сын пошел в "ополчение" и погиб. Теперь в Илье борются ненависть и человечность. В конце концов выбирает последнее.

Сначала берет в плен и закрывает в сарае украинского летчика. Для Ильи это как месть. Хочет даже продать боевикам, взяв выкуп за парня. Но отпускает пленника после разговора с Софией, потому что в нем побеждает человечность. Мне кажется, была изначально. Но обстоятельства на некоторое время подавили это качество.

Работать с Зазой Буадзе было легко и комфортно. Подобрал замечательный ансамбль - все на своих местах. Ставил только точные актерские задачи.

Фильм говорит о том, что должно быть понимание между украинцами. Конечно, не с убийцами. На оккупированной территории тоже есть разные люди. Не только враги, а те, кто в силу каких-то обстоятельств остались там.

Это картина о боли - и для большинства украинцев, и для меня лично. У меня в Мариуполе и Донецке есть родственники. К сожалению, идет война и хочется мира. Но мы на своей земле и мы ее защищаем".

"Мать апостолов" в прокате с 3 декабря.

"Это живое, щемящее кино, которое бьет в сердце. Фильм-рана, как я его называю, - говорит актер Богдан Бенюк. В ленте "Мать апостолов" исполнил роль местного жителя Федора Мельника, который остался один на оккупированной территории - жена умерла, дети разъехались. Возвращаясь из Харькова, где навещал сына, в автобусе знакомится с Софией. Пытаясь уберечь от опрометчивых шагов, Федор становится ее соратником и помогает спасать украинских летчиков.

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Дата
04
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