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четверг, 03 декабря 2020 08:00

Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат

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Фильм &quot;Мать апостолов&quot; вышел в прокат
Актриса и певица Наталья Половинка в фильме "Мать апостолов" играет мать командира экипажа самолета, который сбили на Луганщине. Узнает об авиакатастрофе, отправляется на поиски сына. Ленту показывают в украинских кинотеатрах с 3 декабря. Фото: mother-apostles-film.in.ua

Военная драма "Мать апостолов" режиссера Зазы Буадзе вышла в прокат 3 декабря. Снята по реальным событиям, которые происходили на Донбассе в 2014-м.

София Кулик - исследовательница украинской песенной традиции и певица из Винницы. Отправляется на поиски сына Михаила, летчика самолета, сбитого боевиками над хутором Леоновка на оккупированной территории. Во время путешествия помогает спасать побратимов сына, по сюжету.

В фильме сыграли Наталья Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Сергей Деревянко, Светлана Осипенко, Станислав Щекин, Ирина Тамим, Сергей Медин.

По словам создателей, декорация сбитого Ан-26 для стала крупнейшим кинообьектом Украины среди натурных сооружений. Придерживались реальных размеров. Строили более месяца весной 2019-го в поле в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района Киевской области.

Снимали также на Житомирщине. Искали села, где большинство домов покинуты жителями, которые переехали в город. Так воссоздавали атмосферу территории, на которой идет война. На съемки привлекали тяжелую военную технику - танки Т-72, ​​БТРы, ПЗУ, и авиацию - Ан-26, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-8. Консультировались с Министерством обороны, ветеранами войны и переселенцами.

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"Трагедию войны показываем через историю матери, - говорит продюсер Дмитрий Овечкин. - Героиня олицетворяет все сильные качества украинской женщины. Способна преодолеть любые преграды на своем пути. Ради спасения ребенка проходит сквозь ад войны.

В основе сюжета - несколько реальных историй спасения летчиков, которые мы объединили в один фильм. Главная линия - трагедия военно-транспортного самолета Ан-26 с гуманитарным грузом, который в 2014-м сбили ракетой на Луганщине. И история матери, которая едет искать сына.

Поэтому наше кино - собирательный образ войны на Донбассе. Лента тяжелая и болевая, но очень своевременная и необходимая для общества. Ведь на седьмой год войны видим, как эта тема замалчивается. Это поклон матерям, дети которых погибли, защищая Украину. Ориентирована и на другие страны, которые в то или иное время тоже пережили военные лихолетья".

Картину создали при поддержке Министерства культуры Украины. Бюджет - 21 млн грн.

"Фильм амбициозный, имеет мощный нарратив, с евангельскими аллюзиями включительно, - пишет киновед Сергей Трымбач на своей странице в Facebook. - Повествование постепенно расширяет свой объем и, в конце концов, достигает притчевого уровня - о Матери всеукраинской, а может, и вселенской.

Дерзко? Да. Только же "Бог помогает смелым!" - говорит сама София. Помогает и добрыми людьми. Один из них - местный житель Федор Мельник. В этой роли Богдан Бенюк, как всегда, очень органичный и убедительно-достоверный. Нервом этого образа является стремление человека к деянию, которое творит его как такового.

Творит себя и другой персонаж, вчерашний "мент", а ныне вожак так называемых ополченцев по прозвищу Койот. В этой мощной роли Александр Пожарский. Каким привлекательным бывает зло. Насколько завладевает человеком, в котором, вопреки всему, в глубине все же шевелится что-то человеческое".

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Дата
03
декабря

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