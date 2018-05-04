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пятница, 04 мая 2018 15:00

"Российские актеры возвращаются в украинские сериалы" - Янина Соколова

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&quot;Российские актеры возвращаются в украинские сериалы&quot; - Янина Соколова
Актриса Янина Соколова рассказала о состоянии украинского кинопроизводства. Фото: 2000

"Российские актеры возвращаются в украинские сериалы. Последние годы существовало сопротивление. Считалось, что никаких россиян ни в одной ленте быть не должно. Это прошло", - говорит актриса Янина Соколова. Рассказывает о состоянии украинского кинопроизводства.

- Как актриса снимаюсь в кино. А потом оно выходит на канале "Россия1". И таких случаев было много. Когда снимаюсь - не говорят, кому эта лента будет продана. Все, кто у нас снимал ленты на Россию, пришли в себя. Мы недавно с актером Славой Довженко были на пробах. Я числюсь на сайте трибунала ДНР, за то, что фашистка. А Слава - главный актер фильма "Киборги". И они нас приглашают на пробы. А потом этот фильм будут продавать на "ОРТ". На следующий день звонит мне мой агент. Говорю ему, что сценарий крутой. Он говорит, расслабься, уже есть российские актеры. Лица этих двух во всех здешних сериалах светятся. А теперь они будут сниматься в Украине. Государство сейчас будет финансировать половину стоимости сериалов. Это может спасти. Кроме денег они еще и будут иметь определенный цензор. На законодательном уровне тоже существует решение - сделать налог. Когда я снималась в Франции в фильме "Женщина", я платила налог для французов. Он составляет сорок процентов от суммы гонорара, которую я получу. Нашим кинопроизводителям в таком случае не выгодно будет приглашать российских актеров. Надо будет еще нагонять сумму гонорара на 40 процентов, чтобы этого актера взять. Это нас защитит. Другой вариант - направить средства от участия российских актеров на армию, но этого никто не сделает, потому что таким производством занимаются частные компании, - говорит Янина Соколова.

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- В 2016 году государство дало деньги на 35 новых украинских фильмов. В 2017 году сняли 27 фильмов, которые получили финансирование из госбюджета. В бюджете 2018 заложено более 1 млрд гривен на развитие украинского кинематографа. Заметили ли вы качественные изменения в нашем кинематографе, после его поддержки государством в последние годы?

- Хорошо, что выделяют деньги на кино. Но я не в восторге от формата конкурсной комиссии, которая определяет кому их давать. Большинство членов комиссии заангажированы. Там сидят восемь дружбанов, которые проводят выходные вместе на шашлыках. А среди них девятый, который подается на получение денег. Это прямой конфликт интересов. Такого быть не должно. Если мы делаем это человеческим фактором, то надо пригласить людей из разных сфер культуры. И определять будут независимые представители, а не члены одного клуба. Мы сняли совместный украинский-французский фильм под названием "Мы солдаты". Это документальная лента о солдатах, вернувшихся с войны. Он без слов "террористы", "Путин" и "автоматы". В нем люди без конечностей читают книги, катаются на скутерах, любят. Встречаются с женщинами, дарят им цветы. Поют и играют на барабанах. Через месяц мы покажем его на голливудском кинофестивале, дальше фестиваль в Риме и еще 120 кинофестивалей, куда мы подались. Год он будет кататься, а дальше дадим его в прокат. История локальная. Этот фильм питчинговался на получение денег. Их не дали. Один из членов комиссии мне сказал причину - "Янина, этот фильм был последним. Мы так устали и просто не обратили внимания". Я взялась за него, нашла средства. Это пример истории, которая ожила, потому что нашелся человек, который заинтересован в его судьбе. А выиграли те, кто выиграл в прошлом году. Это заангажированно, но все делают вид, будто все нормально.

- Каждую неделю у вас выходит программа о новом украинском фильме. Из них поразил больше всего?

Один не определю. Было несколько лент, ожидания от просмотра которых превзошли саму ленту. А были ленты, которые я думала, что ничего особенного, но меня поразили в самое сердце. Сейчас в прокате лента "Пятая терапия". Это документальный фильм о Стасе Домбровском, основанная на реальных событиях. Она о наркомане, у которого туберкулез и ВИЧ-инфекция. Он рассказывает свою историю. Это очень оптимистичная вещь для тех, кто столкнулся с этими страшными заболеваниями. Посмотрев, они понимают, что жизнь продолжается. Причем в хороших тонах. Все зависит от тебя, а не от того, кто что скажет. Я бы выделила ленту "Дом "Слово" - настоящий прорыв среди фильмов, которые не всегда удобны для зрителя. Там нет экшена. Это о писателях, расстрелянных или загнанных в угол большевистской властью. Они жили и работали в Харькове. Мы сейчас ставим множество вопросов, почему там большинство говорит на русском, почему не умеют снимать. Потому что все украинское семьдесят лет толкалось лицом в грязь советской системой. Поэтому сейчас имеем то, что имеем.

Два украинских фильма, получивших поддержку Госкино, попали в конкурсные программы 71-го Каннского международного кинофестиваля.

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  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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