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пятница, 20 ноября 2020 15:56

Роман букеровского лауреата 32 раза отказывались издавать

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Автор: facebook.com
  Букеровскую премию по литературе за 2020 год получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за дебютный роман "Шагги Бейн"
Букеровскую премию по литературе за 2020 год получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за дебютный роман "Шагги Бейн"

"Шагги Бейн" шотландского писателя Дугласа Стюарта подрывает привычные представления о романах воспитания. Общество готово прощать мужчине, однако не женщине. А здесь в центре повествования - мать, которая сделала ряд ошибок.

Об этом говорит литературовед Богдана Романцова. В эфире "UA: Радио Культура" рассказала о нынешнем лауреате Букеровской премии.

Главный герой произведения - 15-летний Шагги. Растет в бедной семье в городе Глазго на западе Шотландии. Заботится о своей матери Агнес, которая борется с алкогольной зависимостью. Отец бросил семью, старшие дети разъехались. События разворачиваются в 1980-е, во времена премьерства Маргарет Тэтчер.

В основу сюжета легли воспоминания автора. Дуглас Стюарт посвятил книгу матери, которая умерла от алкоголизма, когда ему было 16.

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"Это роман о болезненном опыте сложного взросления, преодоления и эмансипацию, - говорит Романцова. - Герой живет в очень патриархальном, консервативном обществе, которое пришло в упадок с точки зрения экономики из-за политики Тэтчер. Пытается поддержать мать, которая находится в депрессии и не может преодолеть зависимость. Впрочем, подростку тоже нужна поддержка, потому что он квир. Это также автобиографический элемент.

Тема травмы и осмысления прошлого - ключевая. Как говорит сам автор, одна из величайших вещей, которую вы можете сделать, если в детстве пережили травму - это превратить ее в искусство.

Роман мощный, очень поэтичный. Это эмоциональный текст, который продолжает линию новой искренности, новой открытости к миру. Мы сочувствуем персонажам, переживаем за них.

Надеюсь, переведут на украинский язык. Книга абсолютно вписывается в те, которые наши читатели любят. Думаю, что будет иметь достаточно большую аудиторию".

Дуглас Стюарт рассказывает, что он из семьи рабочего класса. Рос в доме, где не было книг. После окончания лондонского Королевского колледжа искусств переехал в Нью-Йорк. Там начал карьеру дизайнера одежды. Работал с брендами Calvin Klein, Ralph Lauren, Gap. Писать начал в свободное время 10 лет назад. Публиковался в LitHub и The New Yorker. Его дебютный роман "Шагги Бейн" в свое время отклонили 32 издателя. Сейчас заканчивает второй роман, также о Глазго.

Букеровская премия - главная литературная награда в Великобритании. Основали в 1969-м. С 2014-го отмечают англоязычных авторов со всего мира.

Дуглас Стюарт стал вторым шотландцем, которому вручили Букера. Час понадобился жюри в британском Лондоне, чтобы единогласным решением выбрать лауреата.

Денежное вознаграждение составляет 50 тыс. фунтов стерлингов - около 1,8 млн грн. Стюарт надеется, что эти средства помогут ему сосредоточиться на писательстве и вернуться в родной город.

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