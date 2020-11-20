Роман букеровского лауреата 32 раза отказывались издавать

Автор: facebook.com Букеровскую премию по литературе за 2020 год получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за дебютный роман "Шагги Бейн"

"Шагги Бейн" шотландского писателя Дугласа Стюарта подрывает привычные представления о романах воспитания. Общество готово прощать мужчине, однако не женщине. А здесь в центре повествования - мать, которая сделала ряд ошибок.

Об этом говорит литературовед Богдана Романцова. В эфире "UA: Радио Культура" рассказала о нынешнем лауреате Букеровской премии.

Главный герой произведения - 15-летний Шагги. Растет в бедной семье в городе Глазго на западе Шотландии. Заботится о своей матери Агнес, которая борется с алкогольной зависимостью. Отец бросил семью, старшие дети разъехались. События разворачиваются в 1980-е, во времена премьерства Маргарет Тэтчер.

В основу сюжета легли воспоминания автора. Дуглас Стюарт посвятил книгу матери, которая умерла от алкоголизма, когда ему было 16.

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"Это роман о болезненном опыте сложного взросления, преодоления и эмансипацию, - говорит Романцова. - Герой живет в очень патриархальном, консервативном обществе, которое пришло в упадок с точки зрения экономики из-за политики Тэтчер. Пытается поддержать мать, которая находится в депрессии и не может преодолеть зависимость. Впрочем, подростку тоже нужна поддержка, потому что он квир. Это также автобиографический элемент.

Тема травмы и осмысления прошлого - ключевая. Как говорит сам автор, одна из величайших вещей, которую вы можете сделать, если в детстве пережили травму - это превратить ее в искусство.

Роман мощный, очень поэтичный. Это эмоциональный текст, который продолжает линию новой искренности, новой открытости к миру. Мы сочувствуем персонажам, переживаем за них.

Надеюсь, переведут на украинский язык. Книга абсолютно вписывается в те, которые наши читатели любят. Думаю, что будет иметь достаточно большую аудиторию".

Дуглас Стюарт рассказывает, что он из семьи рабочего класса. Рос в доме, где не было книг. После окончания лондонского Королевского колледжа искусств переехал в Нью-Йорк. Там начал карьеру дизайнера одежды. Работал с брендами Calvin Klein, Ralph Lauren, Gap. Писать начал в свободное время 10 лет назад. Публиковался в LitHub и The New Yorker. Его дебютный роман "Шагги Бейн" в свое время отклонили 32 издателя. Сейчас заканчивает второй роман, также о Глазго.

Букеровская премия - главная литературная награда в Великобритании. Основали в 1969-м. С 2014-го отмечают англоязычных авторов со всего мира. Дуглас Стюарт стал вторым шотландцем, которому вручили Букера. Час понадобился жюри в британском Лондоне, чтобы единогласным решением выбрать лауреата. Денежное вознаграждение составляет 50 тыс. фунтов стерлингов - около 1,8 млн грн. Стюарт надеется, что эти средства помогут ему сосредоточиться на писательстве и вернуться в родной город.