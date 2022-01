"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года

Первая англоязычная постановка по мотивам Рэя Брэдбери, итальянское музыкально-пластическое представление и князь Мышкин, образ которого списали с современника – театральные новинки, которые представят в театрах Киева в 2022 году. Столичные театры объявили репертуар – среди премьер много классических произведений и трансформации знакомых героев.

Gazeta.ua подготовила обзор самых ожидаемых театральных премьер 2022 года.

Фото: Предоставила пресс-служба Киевского академического театра оперетты

"В этом сезоне среди премьер много классики. А она всегда актуальна и никогда не стареет. Если классическую пьесу поставить на современном театральном языке – она заходит зрителю охотнее и круче, чем произведения новейших драматургов. Публике интересно открыть что-то новое, которое она помнит из школьной программы, где штампованно обучали литературе, а в театре – всегда другой ракурс. Постановки этого года поразят зрителя", – рассказала глава экспертного совета фестиваля-премии "ГРА" Ольга Стельмашевская.

"Травиата" – в Национальной опере презентуют классическое произведение Джузеппе Верди по-новому. Ставит главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко, дирижер – Николай Дядюра. Новая "Травиата" – осовременивание классики. Используют новые музыкальные и визуальные решения. Костюмы и сценографию создают театральные художники Андрей Злобин и Анна Ипатьева, которых считают топовыми. Наряд актеров является выразительным средством, его запоминает зритель. Ранее для балета "За двумя зайцами" Анна Ипатьева использовала в одежде "говорящие" принты. На платье Прони Прокоповны были изображения купюр – одеждой подчеркнули, как ее воспринимает Голохвастов.

Старую "Травиату", которая идет в театре с 1994 года, из репертуара уберут.

Дата премьеры - весна 2022.

"Визит" – в Национальном драмтеатре имени Ивана Франко осовременят классическую пьесу "Визит старой дамы" по произведению Фридриха Дюрренматта. Новое прочтение трагикомедии готовит режиссер Давид Петросян. События происходят в вымышленном городе Гюллен, который приходит в упадок из-за закрытия шахт и заводов. В город приезжает его бывшая жительница – пожилая миллиардерша Клер. Предлагает миллиард за убийство бывшего любовника, когда-то покинувшего ее с ребенком. Сначала жители Гюллена отрицательно реагируют на предложение богачки. Но впоследствии ситуация меняется, по сюжету. Режиссер Давид Петросян осовременил историю, увидел ее с разных ракурсов. В новом "Визите" даже будут мотивы буддийской флософии – от кармы не сбежишь. Роль американской миллиардерши Клер Цаханасьян в "Визите" исполнит Наталья Сумская.

Премьеру запланировали на май-июнь.

"Венецианские близнецы" по мотивам произведения Карла Гольдони представят в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Создают под руководством итальянского режиссера Маттео Спиацци. В основе спектакля – импровизация. Жанр – классическая комедия дель арте – актеры сыграют в традиционных масках.

"Актёры играют в масках, закрывающих половину лица. Это очень. Там, где театр масок – это всегда карнавал и маскарад. Какие-то символы, смыслы, которые ты считываешь из пластики, поскольку не видишь глаз актера. Постановок Гольдони давно не было на наших сценах. Здесь следует отметить – это первый перевод этой пьесы на украинский", – добавила Стельмашевская.

Дата премьеры - осень 2022.

В этом пути ощущаются символические отголоски поиска украинцев собственной идентичности через преодоление колониального наследия

"Кортес" – поставят в театре "Золотые ворота" в режиссуре Максима Голенко. По сюжету, главный герой конкистадор Эрнан Кортес с капитанами отправляется в длительный поход на столицу ацтеков Тенотчитлан. Под этим путем подразумевается символический отголосок поисков украинцами собственной идентичности из-за преодоления колониального наследия и комплекса неполноценности.

"Голенко – известный, непредсказуемый и эпатажный режиссер. Довольно неожиданный и интересный выбор для постановки. Литературная основа - пьеса Лены Лягушенковой. И это не инсценировка, а оригинальное произведение. В общем, этот тандем всегда дает взрывоподобные представления. Поэтому думаю, следует ожидать нашествия зрителей", – рассказала Ольга Стельмашевская.

Премьеру ожидают в конце июня.

"Гамлет" – главная пьеса в истории мирового театра, ее в Театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра поставят в авторской интерпретации режиссера Тамары Труновой. Текст пьесы Шекспира используется в переводе Андруховича. На несколько главных ролей утвердили актеров, которые уже сотрудничали с режиссером в спектакле "Плохие дороги". Так, Гамлета воплотит – молодой актер Александр Соколов, Офелию – Анастасия Пустовит (один из составов), в роли Полония – Андрей Исаенко (во втором составе – Сергей Кияшко). На роль Гертруды – пригласили известную актрису театра и кино Екатерину Кистень. Визуальные решения представит художник и сценограф из Литвы. Судя по видео первой репетиции, где в кадре видны эскизы костюмов – их осовременят.

Дата премьеры уточняется.

Режиссеры рассказали о будущих премьерах:

The city was there в Театре юного зрителя

Автор: Представлено Театром юного зрителя Театр юного зрителя впервые представит постановку на английском языке. Премьера спектакля «The city was there» по мотивам произведений Рэя Брэдбери состоится 25 и 26 января.

Впервые в ТЮЗ поставят спектакль на английском языке. Режиссер Алекс Боровенский готовит пьесу The city was there ("И появился город". – Gazeta.ua) по мотивам трех произведений Рэя Брэдбери – "Странное чудо", "Вино из одуванчиков" и "451° по Фаренгейту".

Незадачливые коммивояжеры пытаются продать мираж в Пустыне. Их приключения переплетаются с историей Города, где живут Изобретатель машины счастья, Полковник, путешествующий во времени, и миссис Бентли, которая никогда не была молодой. Однажды они все встретятся, по сюжету.

The city was there – это как магический реализм Маркеса. Вроде бы будничные вещи, а в них везде кроется магия. Это и в сценографии, и в световых решениях, и в поведении актеров и в самой истории о Городе и пустыне. Брэдбери – он таков. You'll see", – рассказал Алекс Боровенский, режиссер постановки.

"За постановку The city was there я взялся потому, что она бесконечно добрая. Персонажей этого спектакля вы можете увидеть, выходя из подъезда своего дома, на детской площадке, в соседней квартире. Это Полковник, Изобретатель и девушки-похитители, но это скорее внешнее. И вот спектакль позволяет заглянуть в их внутренний мир, увидеть, каковы они на самом деле. Что любят, чего боятся и о чем мечтают. Мне кажется, сейчас крайно важно понять того, кто рядом", – добавляет режиссер.

Хотя бы одна англоязычная пьеса должна быть в репертуаре каждого государственного театра, считает Боровенский.

"Мы идем в Европу или where? Попытки создать англоязычное представление в гостеатре уже были, но ТЮЗ и Слава Жила (новый художественный руководитель Театра юного зрителя. – Gazeta.ua) делают революционные шаги. В том смысле, что это спектакль постоянного репертуара еще и для всей семьи. Ждем премьеры!", – резюмировал театрал.

Премьера состоится 29 и 30 января. Стоимость билетов – 250 грн. Спектакль рекомендован для семейного просмотра.

Пластично-музыкальное представление "Бал" в Театре оперетты

Автор: Предоставила пресс-служба Киевского академического театра оперетты Итальянский режиссер Маттео Спьяцци представит в Национальной оперетте пластически-музыкальное представление "Бал". События происходят в Италии. Главное место - танцевальный зал, который как машина времени, проносит зрителя сквозь 20 в. Хронометраж завершается до появления интернета.

Итальянский режиссер Маттео Спиацци ставит музыкально-пластический спектакль "Бал". Над ним работает с итальянским балетмейстером Кати Тубини. Вдохновил – фильм 1983 года режиссера Этторе Скола.

События спектакля проходят в Италии. Танцевальный зал как машина времени, что проносит сквозь XX в., насыщеный драматическими событиями и потрясениями. Хронометраж завершается до появления интернета.

Стремлюсь донести до зрителя идею о том, что время меняет многое в нашей жизни, но только не человеческие чувства

"Главная тема спектакля – Италия и время, охватывающее период до 1980-х, то есть к тому времени появились новые продукты цивилизации – мобильные телефоны, планшеты. В центре постановки – балетный зал и наблюдение за происходящим коммуникация-взаимодействие между людьми. Стремлюсь донести до зрителя идею о том, что время меняет многое в нашей жизни, но только не человеческие чувства", – рассказал Маттео Спиацци, режиссер спектакля.

"В спектакле не будет главных ролей в традиционном понимании. Процесс создания полностью импровизирован и всегда похож на поэзию – вдохновлен и непредсказуем. Тем более, что действие будет происходить на фоне итальянской музыки – классической и современной", – добавил постановщик.

Премьера музыкально-пластического представления "Бал" состоится 25 и 26 февраля. Стоимость билетов – от 60 грн до 700 грн.

"Любовь идиота" в Киевском национальном академическом Молодом театре

Автор: Предоставлено Молодым театром. Автор фото - Алексей Товпыга Борис Орлов сыграет роль князя Мышкина в новой постановке Андрея Билоуса "Любовь идиота" по мотивам произведения Федора Достоевского. Режиссер осовременил героя и перенес события в настоящее время.

Режиссер Андрей Билоус готовит спектакль "Любовь идиота" по мотивам произведения Федора Достоевского. Эта пьеса – современное переосмысление ценностей, закладываемых классиком. В постановке будет много авторской музыки и необычных трансформаций. Режиссер самостоятельно подготовил инсценировку и перевел на украинский язык.

"Я осовремениваю классику – это не будет привычная иллюстрация произведения. Сейчас время изменилось. Люди по-другому мыслят, некоторые вещи становятся непонятными, наивными, смешными зрителю. И просто делать кальку невозможно. Надо переосмысливать, искать аналогию – как могли трансформироваться эти персонажи за прошедшие со времени написания сочинения. Действие спектакля происходит в современном мире. Мы не подчеркиваем, какая это страна или город – Киев, Петербург, Берлин. События происходят где угодно на планете Земля. Эта история показывается через призму видения больного героя Льва Николаевича. Здесь интересна и сложна психология как в отношениях персонажей, так и в самом Мышкине", – рассказал Андрей Белоус.

Считает, что каждый режиссер, работающий в психологическом жанре, рано или поздно обращается к произведениям Достоевского. Сам Билоус вынашивал эту идею с 2004 года и только сейчас почувствовал, что у театра есть необходимые мощности и подходящие актеры.

"Многие могут не узнать князя Мышкина. Он у нас, как в и оригинале, будет тонким духовно, сложным, чрезвычайно трепетным. Мышкин – это своеобразный герой своего времени и мы нашли аналогию в настоящем. Главная черта персонажа Достоевского – способность вызвать у всех вокруг сильную эмоцию. Как со знаком плюс, так и минус. Ибо одни его любят, другие ненавидят. Но нет никого равнодушного. Мы нашли, кто в нашем мире вызывает такое же восхищение в целом и ориентировались на это качество. Зритель сможет провести эту ассоциацию", – прокомментировал режиссер.

Предварительно премьера запланирована на конец марта.

"Калигула" в Национальном драматическом театре Ивана Франко

Автор: Юлия Вебер Актеры театра им. И. Франко начали репетиции спектакля "Калигула". Главного героя сыграют сразу два актера – Виталий Ажнов и Александр Рудинский.

Среди премьер театра объявили спектакль "Калигула" по пьесе Альбера Камю. Режиссером постановки является Иван Урывский. Это история о римском императоре – тиране-мечтателе, находящемся в вечном поиске внутренней свободы для себя. В главной роли будут поочередно играть Виталий Ажнов и Александр Рудинский. Эти актеры хорошо знакомы зрителю по фильмам.

"Всегда хочется работать с литературой, которую не знаешь, как ставить. Не понимаешь, как ее перевести на театральный язык. "Калигула" – именно такая пьеса, с которой хочется помучиться. Такая драматургия провоцирует находить ключи к решению каждой сцены, всегда искать выход", – рассказал Иван Урвиский.

Репетиции постановки уже начались. Режиссер признается, что пока совсем не знает, каким именно станет его герой на сцене – видение персонажа постоянно меняется.

"Понять, что ведет Калигулу к его поступкам не так легко, как казалось. В этой истории много политики, любви и вообще всего человеческого. И как открыть Калигулу и всех окружающих – это наша цель. Эта история вдохновляет и заставляет часто менять углы зрения на происходящие в ней процессы. Еще рано говорить конкретно, что зритель увидит в спектакле. Сейчас только первые шаги и, возможно, ошибочные мысли", – говорит он.

Предварительно премьера ожидается в апреле.

Главный режиссер Молодого театра Андрей Белоус объясняет, почему публика охотнее смотрит постановки по мотивам классики, чем современную драматургию: "Мы живем в потоке информационном, чрезвычайно мощном мусорном потоке, который на нас выливается с экранов телевидения, смартфонов, интернета и всех средств коммуникации, социальных сетей. В этом человек теряется. Конечно, у режиссеров и художников возникает необходимость какого-то ориентира, что может быть настоящим в этом мире мусора. Потому смотрят хорошо классику. Они хотят вынырнуть из этого мрака TikTok, YouTube, Instagram. Хотят прикоснуться к настоящему и великому. Мы чувствуем этот зрительский запрос и так реагируем – ставим классические произведения.