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"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
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Первая англоязычная постановка по мотивам Рэя Брэдбери, итальянское музыкально-пластическое представление и князь Мышкин, образ которого списали с современника – театральные новинки, которые представят в театрах Киева в 2022 году. Столичные театры объявили репертуар – среди премьер много классических произведений и трансформации знакомых героев.

Gazeta.ua подготовила обзор самых ожидаемых театральных премьер 2022 года.

Итальянский режиссер Маттео Спьяцци представит в Национальной оперетте пластически-музыкальное представление "Бал". События происходят в Италии. Главное место - танцевальный зал, который как машина времени, проносит зрителя сквозь 20 в. Хронометраж завершается до появления интернета.
Фото: Предоставила пресс-служба Киевского академического театра оперетты
Борис Орлов сыграет роль князя Мышкина в новой постановке Андрея Билоуса "Любовь идиота" по мотивам произведения Федора Достоевского. Режиссер осовременил героя и перенес события в настоящее время.
Итальянский режиссер Маттео Спьяцци представит в Национальной оперетте пластически-музыкальное представление "Бал". События происходят в Италии. Главное место - танцевальный зал, который как машина времени, проносит зрителя сквозь 20 в. Хронометраж завершается до появления интернета.
Итальянский режиссер Маттео Спьяцци представит в Национальной оперетте пластически-музыкальное представление "Бал". События происходят в Италии. Главное место - танцевальный зал, который как машина времени, проносит зрителя сквозь 20 в. Хронометраж завершается до появления интернета.
Театр юного зрителя впервые представит постановку на английском языке. Премьера спектакля «The city was there» по мотивам произведений Рэя Брэдбери состоится 25 и 26 января.

"В этом сезоне среди премьер много классики. А она всегда актуальна и никогда не стареет. Если классическую пьесу поставить на современном театральном языке – она заходит зрителю охотнее и круче, чем произведения новейших драматургов. Публике интересно открыть что-то новое, которое она помнит из школьной программы, где штампованно обучали литературе, а в театре – всегда другой ракурс. Постановки этого года поразят зрителя", – рассказала глава экспертного совета фестиваля-премии "ГРА" Ольга Стельмашевская.

"Травиата" – в Национальной опере презентуют классическое произведение Джузеппе Верди по-новому. Ставит главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко, дирижер – Николай Дядюра. Новая "Травиата" – осовременивание классики. Используют новые музыкальные и визуальные решения. Костюмы и сценографию создают театральные художники Андрей Злобин и Анна Ипатьева, которых считают топовыми. Наряд актеров является выразительным средством, его запоминает зритель. Ранее для балета "За двумя зайцами" Анна Ипатьева использовала в одежде "говорящие" принты. На платье Прони Прокоповны были изображения купюр – одеждой подчеркнули, как ее воспринимает Голохвастов.

Старую "Травиату", которая идет в театре с 1994 года, из репертуара уберут.

Дата премьеры - весна 2022.

"Визит" – в Национальном драмтеатре имени Ивана Франко осовременят классическую пьесу "Визит старой дамы" по произведению Фридриха Дюрренматта. Новое прочтение трагикомедии готовит режиссер Давид Петросян. События происходят в вымышленном городе Гюллен, который приходит в упадок из-за закрытия шахт и заводов. В город приезжает его бывшая жительница – пожилая миллиардерша Клер. Предлагает миллиард за убийство бывшего любовника, когда-то покинувшего ее с ребенком. Сначала жители Гюллена отрицательно реагируют на предложение богачки. Но впоследствии ситуация меняется, по сюжету. Режиссер Давид Петросян осовременил историю, увидел ее с разных ракурсов. В новом "Визите" даже будут мотивы буддийской флософии – от кармы не сбежишь. Роль американской миллиардерши Клер Цаханасьян в "Визите" исполнит Наталья Сумская.

Премьеру запланировали на май-июнь.

"Венецианские близнецы" по мотивам произведения Карла Гольдони представят в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Создают под руководством итальянского режиссера Маттео Спиацци. В основе спектакля – импровизация. Жанр – классическая комедия дель арте – актеры сыграют в традиционных масках.

"Актёры играют в масках, закрывающих половину лица. Это очень. Там, где театр масок – это всегда карнавал и маскарад. Какие-то символы, смыслы, которые ты считываешь из пластики, поскольку не видишь глаз актера. Постановок Гольдони давно не было на наших сценах. Здесь следует отметить – это первый перевод этой пьесы на украинский", – добавила Стельмашевская.

Дата премьеры - осень 2022.

В этом пути ощущаются символические отголоски поиска украинцев собственной идентичности через преодоление колониального наследия

"Кортес" – поставят в театре "Золотые ворота" в режиссуре Максима Голенко. По сюжету, главный герой конкистадор Эрнан Кортес с капитанами отправляется в длительный поход на столицу ацтеков Тенотчитлан. Под этим путем подразумевается символический отголосок поисков украинцами собственной идентичности из-за преодоления колониального наследия и комплекса неполноценности.

"Голенко – известный, непредсказуемый и эпатажный режиссер. Довольно неожиданный и интересный выбор для постановки. Литературная основа - пьеса Лены Лягушенковой. И это не инсценировка, а оригинальное произведение. В общем, этот тандем всегда дает взрывоподобные представления. Поэтому думаю, следует ожидать нашествия зрителей", – рассказала Ольга Стельмашевская.
Премьеру ожидают в конце июня.

"Гамлет" – главная пьеса в истории мирового театра, ее в Театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра поставят в авторской интерпретации режиссера Тамары Труновой. Текст пьесы Шекспира используется в переводе Андруховича. На несколько главных ролей утвердили актеров, которые уже сотрудничали с режиссером в спектакле "Плохие дороги". Так, Гамлета воплотит – молодой актер Александр Соколов, Офелию – Анастасия Пустовит (один из составов), в роли Полония – Андрей Исаенко (во втором составе – Сергей Кияшко). На роль Гертруды – пригласили известную актрису театра и кино Екатерину Кистень. Визуальные решения представит художник и сценограф из Литвы. Судя по видео первой репетиции, где в кадре видны эскизы костюмов – их осовременят.
Дата премьеры уточняется.

Режиссеры рассказали о будущих премьерах:

The city was there в Театре юного зрителя

Автор: Представлено Театром юного зрителя
  Театр юного зрителя впервые представит постановку на английском языке. Премьера спектакля «The city was there» по мотивам произведений Рэя Брэдбери состоится 25 и 26 января.
Театр юного зрителя впервые представит постановку на английском языке. Премьера спектакля «The city was there» по мотивам произведений Рэя Брэдбери состоится 25 и 26 января.

Впервые в ТЮЗ поставят спектакль на английском языке. Режиссер Алекс Боровенский готовит пьесу The city was there ("И появился город". – Gazeta.ua) по мотивам трех произведений Рэя Брэдбери – "Странное чудо", "Вино из одуванчиков" и "451° по Фаренгейту".

Незадачливые коммивояжеры пытаются продать мираж в Пустыне. Их приключения переплетаются с историей Города, где живут Изобретатель машины счастья, Полковник, путешествующий во времени, и миссис Бентли, которая никогда не была молодой. Однажды они все встретятся, по сюжету.

The city was there – это как магический реализм Маркеса. Вроде бы будничные вещи, а в них везде кроется магия. Это и в сценографии, и в световых решениях, и в поведении актеров и в самой истории о Городе и пустыне. Брэдбери – он таков. You'll see", – рассказал Алекс Боровенский, режиссер постановки.

"За постановку The city was there я взялся потому, что она бесконечно добрая. Персонажей этого спектакля вы можете увидеть, выходя из подъезда своего дома, на детской площадке, в соседней квартире. Это Полковник, Изобретатель и девушки-похитители, но это скорее внешнее. И вот спектакль позволяет заглянуть в их внутренний мир, увидеть, каковы они на самом деле. Что любят, чего боятся и о чем мечтают. Мне кажется, сейчас крайно важно понять того, кто рядом", – добавляет режиссер.

Хотя бы одна англоязычная пьеса должна быть в репертуаре каждого государственного театра, считает Боровенский.

"Мы идем в Европу или where? Попытки создать англоязычное представление в гостеатре уже были, но ТЮЗ и Слава Жила (новый художественный руководитель Театра юного зрителя. – Gazeta.ua) делают революционные шаги. В том смысле, что это спектакль постоянного репертуара еще и для всей семьи. Ждем премьеры!", – резюмировал театрал.

Премьера состоится 29 и 30 января. Стоимость билетов – 250 грн. Спектакль рекомендован для семейного просмотра.

Пластично-музыкальное представление "Бал" в Театре оперетты

Автор: Предоставила пресс-служба Киевского академического театра оперетты
  Итальянский режиссер Маттео Спьяцци представит в Национальной оперетте пластически-музыкальное представление "Бал". События происходят в Италии. Главное место - танцевальный зал, который как машина времени, проносит зрителя сквозь 20 в. Хронометраж завершается до появления интернета.
Итальянский режиссер Маттео Спьяцци представит в Национальной оперетте пластически-музыкальное представление "Бал". События происходят в Италии. Главное место - танцевальный зал, который как машина времени, проносит зрителя сквозь 20 в. Хронометраж завершается до появления интернета.

Итальянский режиссер Маттео Спиацци ставит музыкально-пластический спектакль "Бал". Над ним работает с итальянским балетмейстером Кати Тубини. Вдохновил – фильм 1983 года режиссера Этторе Скола.

События спектакля проходят в Италии. Танцевальный зал как машина времени, что проносит сквозь XX в., насыщеный драматическими событиями и потрясениями. Хронометраж завершается до появления интернета.

Стремлюсь донести до зрителя идею о том, что время меняет многое в нашей жизни, но только не человеческие чувства

"Главная тема спектакля – Италия и время, охватывающее период до 1980-х, то есть к тому времени появились новые продукты цивилизации – мобильные телефоны, планшеты. В центре постановки – балетный зал и наблюдение за происходящим коммуникация-взаимодействие между людьми. Стремлюсь донести до зрителя идею о том, что время меняет многое в нашей жизни, но только не человеческие чувства", – рассказал Маттео Спиацци, режиссер спектакля.

"В спектакле не будет главных ролей в традиционном понимании. Процесс создания полностью импровизирован и всегда похож на поэзию – вдохновлен и непредсказуем. Тем более, что действие будет происходить на фоне итальянской музыки – классической и современной", – добавил постановщик.

Премьера музыкально-пластического представления "Бал" состоится 25 и 26 февраля. Стоимость билетов – от 60 грн до 700 грн.

"Любовь идиота" в Киевском национальном академическом Молодом театре

Автор: Предоставлено Молодым театром. Автор фото - Алексей Товпыга
  Борис Орлов сыграет роль князя Мышкина в новой постановке Андрея Билоуса "Любовь идиота" по мотивам произведения Федора Достоевского. Режиссер осовременил героя и перенес события в настоящее время.
Борис Орлов сыграет роль князя Мышкина в новой постановке Андрея Билоуса "Любовь идиота" по мотивам произведения Федора Достоевского. Режиссер осовременил героя и перенес события в настоящее время.

Режиссер Андрей Билоус готовит спектакль "Любовь идиота" по мотивам произведения Федора Достоевского. Эта пьеса – современное переосмысление ценностей, закладываемых классиком. В постановке будет много авторской музыки и необычных трансформаций. Режиссер самостоятельно подготовил инсценировку и перевел на украинский язык.

"Я осовремениваю классику – это не будет привычная иллюстрация произведения. Сейчас время изменилось. Люди по-другому мыслят, некоторые вещи становятся непонятными, наивными, смешными зрителю. И просто делать кальку невозможно. Надо переосмысливать, искать аналогию – как могли трансформироваться эти персонажи за прошедшие со времени написания сочинения. Действие спектакля происходит в современном мире. Мы не подчеркиваем, какая это страна или город – Киев, Петербург, Берлин. События происходят где угодно на планете Земля. Эта история показывается через призму видения больного героя Льва Николаевича. Здесь интересна и сложна психология как в отношениях персонажей, так и в самом Мышкине", – рассказал Андрей Белоус.

Считает, что каждый режиссер, работающий в психологическом жанре, рано или поздно обращается к произведениям Достоевского. Сам Билоус вынашивал эту идею с 2004 года и только сейчас почувствовал, что у театра есть необходимые мощности и подходящие актеры.

"Многие могут не узнать князя Мышкина. Он у нас, как в и оригинале, будет тонким духовно, сложным, чрезвычайно трепетным. Мышкин – это своеобразный герой своего времени и мы нашли аналогию в настоящем. Главная черта персонажа Достоевского – способность вызвать у всех вокруг сильную эмоцию. Как со знаком плюс, так и минус. Ибо одни его любят, другие ненавидят. Но нет никого равнодушного. Мы нашли, кто в нашем мире вызывает такое же восхищение в целом и ориентировались на это качество. Зритель сможет провести эту ассоциацию", – прокомментировал режиссер.

Предварительно премьера запланирована на конец марта.

"Калигула" в Национальном драматическом театре Ивана Франко

Автор: Юлия Вебер
  Актеры театра им. И. Франко начали репетиции спектакля "Калигула". Главного героя сыграют сразу два актера – Виталий Ажнов и Александр Рудинский.
Актеры театра им. И. Франко начали репетиции спектакля "Калигула". Главного героя сыграют сразу два актера – Виталий Ажнов и Александр Рудинский.

Среди премьер театра объявили спектакль "Калигула" по пьесе Альбера Камю. Режиссером постановки является Иван Урывский. Это история о римском императоре – тиране-мечтателе, находящемся в вечном поиске внутренней свободы для себя. В главной роли будут поочередно играть Виталий Ажнов и Александр Рудинский. Эти актеры хорошо знакомы зрителю по фильмам.

"Всегда хочется работать с литературой, которую не знаешь, как ставить. Не понимаешь, как ее перевести на театральный язык. "Калигула" – именно такая пьеса, с которой хочется помучиться. Такая драматургия провоцирует находить ключи к решению каждой сцены, всегда искать выход", – рассказал Иван Урвиский.

Репетиции постановки уже начались. Режиссер признается, что пока совсем не знает, каким именно станет его герой на сцене – видение персонажа постоянно меняется.

"Понять, что ведет Калигулу к его поступкам не так легко, как казалось. В этой истории много политики, любви и вообще всего человеческого. И как открыть Калигулу и всех окружающих – это наша цель. Эта история вдохновляет и заставляет часто менять углы зрения на происходящие в ней процессы. Еще рано говорить конкретно, что зритель увидит в спектакле. Сейчас только первые шаги и, возможно, ошибочные мысли", – говорит он.

Предварительно премьера ожидается в апреле.

Главный режиссер Молодого театра Андрей Белоус объясняет, почему публика охотнее смотрит постановки по мотивам классики, чем современную драматургию: "Мы живем в потоке информационном, чрезвычайно мощном мусорном потоке, который на нас выливается с экранов телевидения, смартфонов, интернета и всех средств коммуникации, социальных сетей. В этом человек теряется. Конечно, у режиссеров и художников возникает необходимость какого-то ориентира, что может быть настоящим в этом мире мусора. Потому смотрят хорошо классику. Они хотят вынырнуть из этого мрака TikTok, YouTube, Instagram. Хотят прикоснуться к настоящему и великому. Мы чувствуем этот зрительский запрос и так реагируем – ставим классические произведения.

Автор: Василина Копитко
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