Решает похитить девушку и закрыть в подвале: интересные фильмы о стокгольмском синдроме

4 июня в прокат вышел драматический фильм "Стокгольмский синдром". Рассказывает об ограблении банка, что прошло в шведской столице в 1970-х. После 6 дней плена жертвы встали на сторону грабителей и поддержали их в суде. Этот феномен назвали "стокгольмским синдромом".

Тема жертв, что сопереживают обидчику, очень популярна в кино. Предлагаем список интересных фильмов о "стокгольмский синдром".

"Рози", реж. Джесс Манафорт. 2018

Молодой человек испытывает проблемы с социализацией. Он влюблен в начинающую актрису, идеализирует ее образ. Решает похитить девушку и закрыть в подвале.

Автор: imdb.com "Розе" - метафора на отношения, где жертвой становятся оба партнера по очереди

"Том на ферме", реж. Ксавье Долан. 2013

Директор рекламного агентства Том приезжает к семье своего погибшего парня на ферму. Не может признаться, что они были любовниками. Престарелая мать умершего постоянно распрашивает Тома о сыне - как он жил в большом городе, былали у него девушка. Тираничный брат погибшего все понимает, и ему это не нравится. Силой заставляет Тома остаться.

Автор: imdb.com Режиссер Ксавье Долан исполнил главную роль в фильме "Том на ферме".

"V значит Вендетта", реж. Джеймс МакТиг. 2006

Альтернативное будущее после победы третьего рейха во Второй мировой войне. Великобритания стала колонией Германии, на улицах хаос. Молодая женщина гуляет ночью, чуть не становится жертвой насильника. Ее спасает неизвестный в фарфоровой маске. На следующее утро женщина просыпается у него дома, не имеет возможности выйти.

Автор: imdb.com Для роли Натали Портман пришлось подстричься налысо.

"Баффало 66", реж. Винсент Галло. 1997

Билли только вернулся из тюрьмы, пошел в ночной клуб. Ворует девушку и везет к родителям. Незнакомке предстоит сыграть роль жены Билли. Родители не знали, что последние годы их сын провел в тюрьме. Тот рассказывал, что счастливо живет с женщиной в другом городе.

Автор: imdb.com Винсент Галло дебютировал фильмом "Баффало 66" в качестве режиссера и сыграл там главную роль.

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"Ночной портье", реж. Лилиана Кавани. 1974

Бывшая пленная концлагеря через 13 лет встречает в отеле нацистского офицера, что издевался над ней. Между ними вспыхивают странные отношения, которые перерастают в секс с использованием жестокости.

Автор: imdb.com Режиссер Лилиана Кавани - ученица легендарного Лукино Висконти.

В фильме "Ночной портье" есть эпизод, где главная героиня с голой грудью танцует перед немецким офицером. Он вошел в список 100 лучших сцен всех времен. Сняли с одного дубля.