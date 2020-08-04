Рэп в Украине жыв: исполнители ответили клипом на оскорбление

Рэп исполнители выпустили новые треки, объединенные под одним хэштегом #RapinPeaceUA. Фото: alyona.alyona.official / Instagram

3 августа более 30 украинских рэп-исполнителей выпустили новые треки, объединенные под хэштегом #RapinPeaceUA. Так они решили показать, что рэп в Украине жив.

Самая популярная украинская рэп- и хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona и еще 6 рэперов представили совместную 6-минутную песню "Стержень". Alyona Alyona, KALUSH, OTOY, Белый Ибо Шершень, DYKTOR, Дядя Вова выдержали 40 дней после публикации скандальной колонки украинского музыкального журналиста Саши Вареницы о смерти украинского рэпа. И представили свой ответ - видео на песню. В ней объясняют, почему выбрали именно этот жанр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Танцы со звездами-2020": кто уже согласился стать участником

"40 дней назад вышла очередная колонка о смерти украинского рэп музыки. Мы все то прочитали и решили уже наконец похоронить то рэп и провести по нему поминки именно сегодня! Этого "поминального" понедельника многие украинские рэп-исполнителей перекрестят свои творения и выпустят их в мир", - говорит артистка.

Отдельно клип на новую песню "Вайб" в рамках акции уже выпустил группа KALUSH. К акции присоединились также Дядя Вова & Свой Тип, DYKTOR, XXV кадр, CRESCO, Дэнни Дельта, Белый Потому, Чакира, VovaZiLvova, Пьяный Фрешман, Дайтоне, Freel и многие другие. Новые треки и клипы они публикуют на своих каналах в YouTube, в социальных сетях и стримингових сервисах.

Осенью выйдет новый сезон шоу "Танцы со звездами". Знаменитости сообщали поклонникам в Instagram, участвуют ли они. Первым звездным участником стал певец Олег Винник.