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пятница, 20 июля 2018 21:45

Рассказали, когда выйдет новый фильм про Джокера

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Рассказали, когда выйдет новый фильм про Джокера
"Джокер": назвали дату выхода фильма с Хоакином Фениксом. Фото: laopinion.com

Студия Warner Bros. обнародовала официальное название и дату выхода фильма о суперзлодее Джокера из вселенной DC Comics.

Фильм будет называться "Джокер" и выйдет на экраны 4 октября 2019 года, пишет Hollywood Reporter.

Главную роль сыграет американский актер Хоакин Феникс, известный по лентам "Она", "Иррациональный человек", "Тебя никогда здесь не было".

Будущая картина будет всецело посвящена антигерою Джокеру и расскажет о его судьбе. Согласно замыслу создателей, он стал злодеем из-за того, что его отвергло общество.

Режиссером станет Тодд Филлипс. Съемки начнут в сентябре 2018-го. Пройдут они в основном в Нью-Йорке.

Бюджет "Джокера" составит $ 55 млн.

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Джокер - главный соперник Бэтмена в комиксах DC Comics. В киноадаптациях эту роль исполняли Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето.

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