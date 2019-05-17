Rammstein представили первый за 10 лет альбом

Немецкая рок-группа выпустила первый за 10 лет клип. Фото из открытых источников.

Немецкая рок-группа Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом.

Он состоит из 11 песен, включая уже вышедшие синглы Radio и Deutschland, передает Meduza.

Альбом так и называется - Rammstein.

"Сперва я не верил, что мы выпустим еще один альбом Rammstein — ведь это так болезненно, — заявил гитарист группы Рихард Круспе. — В прошлый раз мы почти распались… и я очень нервничал из-за этого. Но в процессе мы научились уважать и верить друг в друга. Неожиданно осознал, что по ощущениям все стало, как в начале. Круг внезапно стал замыкаться".

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Ранее, немецкая группа Rammstein выложила в сеть новый клип. Менее чем за сутки ролик собрал более 5 млн просмотров на Youtube. Он вызвал резкую критику уполномоченного федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна и экс-председателя Центрального совета евреев в Германии Шарлотты Кноблох.