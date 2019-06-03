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понедельник, 03 июня 2019 13:15

Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
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Пятый ежегодный фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con прошел 1-2 июня в Украинском доме
Фото: Тарас Подолян
Пятый ежегодный фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con прошел 1-2 июня в Украинском доме
Пятый ежегодный фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con прошел 1-2 июня в Украинском доме
Пятый ежегодный фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con прошел 1-2 июня в Украинском доме
Пятый ежегодный фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con прошел 1-2 июня в Украинском доме

Состоялся фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con. 1-2 июня мероприятие в третий раз прошло в столичном Украинском доме.

Kyiv Comic Con объединяет косплей, комиксы, кино, фантастическую литературу, настольные и видеоигры, аниме и мангу.

На фестивале состоялась презентация украинского перевода польского фэнтези "Сказания Меекханского пограничья" при участии автора Роберта М. Вегнера. Также представили переводы французского комикса "Отец Горио" по роману Оноре де Бальзака - от издательства "Леополь", бельгийского "Тентен в стране Советов" - от PNZL, американского "Проповедник" - от "Рідна мова". Кроме того, издательство "Рідна мова" анонсировало выход таких комиксов, как "V значит вендетта", "Трансметрополитен", "Сага", "Блэксэд", "Очень странные дела", "Черная Пантера".

Польская студия The Farm 51 представила научно-фантастическую игру о выживании в Чернобыльской зоне отчуждения - Chernobylite. На тематическом стенде желающие могли сыграть в эксклюзивную демоверсию.

Проводились квизы на знание комиксов и поп-культуры в целом, а также киберспортивные соревнования по играм CS: GO, Dota 2, FIFA19.

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Kyiv Comic Con - первый в Украине фестиваль популярной культуры. Впервые состоялся 6-7 июня 2015-го и собрал более 9,5 тыс. гостей. В 2018-м мероприятие посетили примерно 12,5 тыс. человек.

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Дата
03
июня

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