Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con

Фото: Тарас Подолян

Состоялся фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con. 1-2 июня мероприятие в третий раз прошло в столичном Украинском доме.

Kyiv Comic Con объединяет косплей, комиксы, кино, фантастическую литературу, настольные и видеоигры, аниме и мангу.

На фестивале состоялась презентация украинского перевода польского фэнтези "Сказания Меекханского пограничья" при участии автора Роберта М. Вегнера. Также представили переводы французского комикса "Отец Горио" по роману Оноре де Бальзака - от издательства "Леополь", бельгийского "Тентен в стране Советов" - от PNZL, американского "Проповедник" - от "Рідна мова". Кроме того, издательство "Рідна мова" анонсировало выход таких комиксов, как "V значит вендетта", "Трансметрополитен", "Сага", "Блэксэд", "Очень странные дела", "Черная Пантера".

Польская студия The Farm 51 представила научно-фантастическую игру о выживании в Чернобыльской зоне отчуждения - Chernobylite. На тематическом стенде желающие могли сыграть в эксклюзивную демоверсию.

Проводились квизы на знание комиксов и поп-культуры в целом, а также киберспортивные соревнования по играм CS: GO, Dota 2, FIFA19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Книжный Арсенал" собрал 150 украинских издательств

Kyiv Comic Con - первый в Украине фестиваль популярной культуры. Впервые состоялся 6-7 июня 2015-го и собрал более 9,5 тыс. гостей. В 2018-м мероприятие посетили примерно 12,5 тыс. человек.