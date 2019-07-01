Продюсеры фильма "Оно" снимут сериал "Восставший из ада"

Пинхэд - главный антигерой всех фильмов серии "Восставший из ада" появится в сериале. wired.com

По мотивам серии киноужасов "Восставший из ада" снимут сериал. Продюсерами выступят Дэн Фар и Рой Ли, известный по фильму "Оно" 2017-го.

Преступник Фрэнк покупает старую шкатулку, которая должна даровать вечное удовольствие. Однако оказывается, что внутри живут демоны, по сюжету. Первый фильм серии вышел в 1987-м, с тех пор у него появилось 9 сиквелов. Сериал снимут как по мотивам оригинальной ленты 1987-го, так и по роману-первоисточника Клайва Баркера.

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В фильме Клайва Баркера "Восставший из ада" 1987-го появляется один из самых известных монстров в истории кино - Пинхэд. Это демон, который живет в древней шкатулке. В романе-первоисточнике этого персонажа не было.