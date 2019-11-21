Продают картины на нужды воинов ООС

Фото: Валерий Шмаков

До 17 декабря продолжается благотворительная выставка художника-любителя Ростислава Прокопьюка. Он - известный в Чехии психолог. Имеет волынское происхождения. Поддерживает со времен Майдана раненых украинских военных в Донбассе, собирает лекарства для Киевского военного госпиталя и средства на нужды ООС. Выставку показывает из своих работ акриловыми красками, фотографий и их сочетаний.

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Средства от проданных картин передаст волонтеру Сергею Притуле.

В столичной галерее "Маяк" открыли выставку No Matter посвященную красоте человеческих шрамов и принятию себя. Фотограф Виктория Рой отсняла 15 героев, а журналистка Элина Гард взяла у них интервью. Работа длилась 2 месяца.