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среда, 30 октября 2019 21:45

"Преодоление гравитации": продолжается выставка гуцульской художницы и фотографини
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Фото: Мистецький Арсенал

В столичном Художественном Арсенале проходит выставка "Преодоление гравитации" гуцульской художницы, фотографини и писательницы Параски Плитки-Горицвит.

2015 группа кураторов экспозиции нашла в доме Параски под кроватью коробки с ее негативами. Пленки восстановили и напечатали из них фотографии. Работа продолжалась два года.

С помощью VR-очков выставочный зал превращается в село Криворивня Ивано-Франковской области, где жила художница. Показывают посуду, самодельные книги, картины, фотоальбомы, полотенца, рабочий стол и кровать Прасковьи. Виртуально можно выйти за порог и увидеть гуцульские пейзажи за домом.

Параска Плитка-Горицвит фотографировала, рисовала, писала книги и сама выдавала их, изготавливала музыкальные инструменты, водила экскурсии горами. Оставила после себя 4 тыс. фотографий и 500 рукотворных книг.

Первый экспонат выставки "Преодоление гравитации" — черно-белый автопортрет художницы. На нем она в очках, с заплетенными волосами, в платье простого кроя. Это кадр из 1970-х.

"Идея проекта родилась из фотографий Прасковьи. Стало понятно, что изображена на них героиня не вписывается в привычные рамки и традиционное представление о художнице из Карпат", — говорит Юлия Ваганова, заместитель директриса Художественного Арсенала.

В 16 лет Параска Плитка самостоятельно добралась в Германию, чтобы получить образование. Вместо этого попала на службу к немецкой семье, где страдала от унижений.

Вернувшись домой, стала связной Украинской повстанческой армии под псевдонимом Ласточка. 1945 года ее арестовали и отправили в Сибирь. После 9 лет лагерей вернулась на Родину.

"Местные стали относиться к ней осторожно, держать дистанцию ​​— боялись реакции властей, — рассказывает экскурсовод. — В родном селе прожила до самой смерти в 1998-м. Не вышла замуж, не родила, не вела хозяйство. Недолгое время проработала в местном лесничестве: на первую зарплату приобрела фотоаппарат, на вторую — фотоувеличитель".

Следующий экспозиционный зал содержит серию рисунков художницы. Находясь в условиях дефицита, Плитка-Горицвит рисовала на использованной бумаге и только для изображения икон использовала чистый холст.

Особое место в экспозиции занимает тема Индии. К ней относится серия иллюстраций к рукописной книге "Индийские зарева" — приключенческой повести о путешествии двух гуцулок в Южную Азию. В этом секторе выставки развесили также фотографии односельчанок художницы, одетых в традиционное индийское сари.

В следующей комнате воссоздали атмосферу фотолаборатории художницы. Там показывают документальный фильм о реставрации фотоархива Плитки-Горицвит.

Заключительная зал выставки отведена для фотографии. Фотографии размещены тематическими сериями: дети, природа, деревня, праздники. Также представлены кадры с техническими дефектами — повреждение желатинового слоя пленки, пыль, царапины, плесень.

Экспозиция продлится до 19 января 2020 года.

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2018 в прокат вышел фильм о жизни Праски Плитки "Портрет на фоне гор". Режиссер — Максим Руденко.

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30
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