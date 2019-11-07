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пятница, 08 ноября 2019 20:16

Из-за границы привезли выставку одежды времен Ивана Котляревского
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В Полтаве открылась авторская выставка Валентины Ануаровой-Лисоколенко, которая представляющий точные копии старинной украинской одежды
Фото: Ольга Стенько
В Полтаве открылась авторская выставка Валентины Ануаровой-Лисоколенко, которая представляющий точные копии старинной украинской одежды
В Полтаве открылась авторская выставка Валентины Ануаровой-Лисоколенко, которая представляющий точные копии старинной украинской одежды
В Полтаве открылась авторская выставка Валентины Ануаровой-Лисоколенко, которая представляющий точные копии старинной украинской одежды
В Полтаве открылась авторская выставка Валентины Ануаровой-Лисоколенко, которая представляющий точные копии старинной украинской одежды

В Полтавском литературно-мемориальном музее Котляревского открыли выставку элементов старинной украинской одежды. Свои работы представила мастерица Валентина Ануарова-Лисоколенко.

Корреспондент Gazeta.ua побывал на открытии.

Выставка давнего украинской убранства привсячена 250-летию со рождения Ивана Котляревского. Поэтому выбрали для проведения именно литературно-мемориальный музей писателя.

Хотя выставку запланировали еще в прошлом году, некоторые экспонаты буквально накануне приехали из Черногории. Там два месяца проводились авторские выставки в двух городах. В городе Цетине представляла свои работы в музее, а в Баре - во дворце короля Николы І Петровича-Негуша.

Автор: Ольга Стенько
  Дочь Диана Клименко в роли модели демонстрирует очипок-кораблик, изготовленный Валентиной Ануаровой
Дочь Диана Клименко в роли модели демонстрирует очипок-кораблик, изготовленный Валентиной Ануаровой

Полтавская выставка несколько скромнее зарубежной. В выставочном зале музея экспонируются две свитки, фотографии с работами мастерицы и 18 головных уборов. Среди них одна мужская смушковая шапка, другие - женские очипки. Такие были присущи нескольким регионам Центральной Украины: Полтаве, Днепру, Черкассам, Сумам, Чернигову, Виннице, Хмельницкому и Киеву. Кроме свиток, к периоду Котляревского относят фасоны двух очипков - седлового и "кораблика".

Все экспонаты - реплики. То есть, точные копии старинного наряда. Некоторые работы готовились специально для этой выставки. За образец Валентина Ануарова берет настоящую старинную одежду. Разыскивает сведения в музеях, старых книгах, работает по фотографиям.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве открылась авторская выставка Валентины Ануаровой-Лисоколенко, которая представляющий точные копии старинной украинской одежды
В Полтаве открылась авторская выставка Валентины Ануаровой-Лисоколенко, которая представляющий точные копии старинной украинской одежды

"Это направление определила еще более 15 лет назад. Люди вообще не знали, что такое очипок. Человек амбициозный, я не любила повторять. Было очень много вишивальщиц, делали бусы - то, что легко. Но заметила, что нет на ярмарках, выставках головного убора. Это то, что завершает наряд. Поэтому решила этим заняться. Даже получила для образца 100-летний очипок. Это дало знак, что это мое дело", - рассказала мастерица.

С детства шьет, профессиональная портниха. Кроме головных уборов, производит вси элементы женского наряда - корсетки, плахты, тчет пояса-крайки, восстанавливает пышные свадебные венки. Недавно начала шить свитки. Изготавливает по старым выкройкам, придерживается старых технологий. Материалы использует натуральные.

"Есть люди, которые заказывают для себя. Когда с Россией были более менее нормальные отношения, приезжало оттуда много украинок. Одна говорит "Я хочу на кухне так себя видеть в етом очипке". Сейчас тенденция пошла у диаспоры. Хотят видеть на себе правдивый наряд. Не стилизованный, а то, как оно должно быть на самом деле. Даже если человек живет за границей, хочет иметь себе очипок из этого региона, откуда родом ", - пояснила пани Валентина.

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Сама мастерица любит носить в повседневной жизни и в праздники кстати собственного производства, изготовленные по фотографиям начала 20 в. и старинным эскизам. Также производит и современные вещи. На открытие персональной выставки приняла сумку-клатч собственного пошива.

Автор: facebook.com/anuarova.v.e
  Валентина Ануарова-Лисоколенко производит точные реплики старинных украинских нарядов и охотно сама ходит в своих изделиях
Валентина Ануарова-Лисоколенко производит точные реплики старинных украинских нарядов и охотно сама ходит в своих изделиях

Дочь мастерицы Диана Клименко помогает матери в изготовлении уборов и ткачестве. А еще - исполняет роль модели. На одной из фотографий в экспозиции она представляет одежду знатной женщины. Это очипок-кораблик, украшенный каракулевым мехом. А вот кунтуш под стать еще не готов - в работе.

Кунтуши - верхняя одежда замужних женщин. Мог быть зимним, подшитым мехом, или летним, которые подшивали шелком. Под кунтуш надевали длинную юбку и вышитую рубашку.

Выставка продлится до 15 декабря по адресу м. Полтава, Первомайский проспект, 18.

Выставка проекта "Щирі. Свята" откроется 14 ноября в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

"Мы хотим показать всю красоту украинского костюма и собрать средства на благотворительность. В этом году мы реализовываем проект в партнерстве с Национальным центром народной культуры "Музей Ивана Гончара". Именно в его поддержку будет передана вся прибыль от продажи календаря", - рассказывает организатор проекта Наталья Кравец.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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