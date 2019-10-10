 
Ексклюзивы
1/5
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1134
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1989
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2970
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1422
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4518
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2754
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 918
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6147
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
Фото
Все фото
29
5
3
8
8
&quot;Времена изменились. А враг - нет&quot; - показали артефакты российско-украинской войны
"Времена изменились. А враг - нет" - показали артефакты российско-украинской войны
Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о &quot;Захаре Беркуте&quot;
Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о "Захаре Беркуте"
Пьяный водитель протаранил &quot;скорую&quot;, которая мчалась на вызов
Пьяный водитель протаранил "скорую", которая мчалась на вызов
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
&quot;На съемочной площадке творилась настоящая магия&quot;: в прокат выходит исторический экшн &quot;Захар Беркут&quot;
"На съемочной площадке творилась настоящая магия": в прокат выходит исторический экшн "Захар Беркут"
Видео
Все видео
Во Львове горел трамвай
Во Львове горел трамвай
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3762
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6975
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1575
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 846
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 927
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
четверг, 17 октября 2019 03:31

"Времена изменились. А враг - нет" - показали артефакты российско-украинской войны
29

  Комментировать

Фото: Валерий Шмаков

В Научной библиотеке университета имени Ивана Франко проходит выставка "Украина и украинцы - цивилизационная война и достоинство".

Выставку организовали по инициативе журналистов информагентства МО Украины "Армии INFORM" и сотрудничества Научной библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко, кинологической школы "Dog Friend" и краеведческого ресурса "Фотографии старого Львова".

"Эта выставка, продолжение нашего предыдущего проекта посвященного независимости нашей государства. Она проходила в музее Грушевского во Львове. Апеллируем к наследственности. У нас украли нашу историю. Заменили ее выдуманной. Есть документы, удостоверяющие правдивые события прошлого. Это же делаем и мы. Собираем историю по деталям. В комиксах, фотографиях, интервью, рассказах поэзии. Чтобы это не потерялось и не подменилось, как это случилось с нашими предками.Часы изменились. А враг и цель - нет ", - рассказывает офицер, военный журналист Тарас Грень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о "Захаре Беркуте"

Посетители выставки могут увидеть документы и книги из спецфонда библиотеки, которые были засекречены в любое время советской оккупации и свидетельствуют о доблести воинов, защищавших нашу независимость во время освободительной борьбы прошлого века. Уникальние артефакты представителей кинологической школы "Dog Friend" и краеведческого ресурса "Фотографии старого Львова". В частности, на открытии выставки можно будет увидеть живых четвероногих героев, которые наравне с воинами защищают нас от новейшей российской нашествия.

Военные журналисты Армии INFORM Тарас Грень и Владимир Скоростецкий представляют не только собственные фотоработы, но и некоторые артефакты украинской-российской войны. Письма, документы, бюллетень с референдума в ОРДЛО, открытки и тому подобное.

Во Львове состоялась презентация книги "Соло надорванных струн" авторов Марии Дребит и Натальи Хаммоуды. 25 жен героев из Львовщины, погибших на российско-украинской войне, рассказали о мужчинах. Истории рассказывали скайпу, присылали в электронном варианте. В конце концов, автора собрали их воедино и издали книгу.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА, фото: Валерий ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Времена изменились. А враг - нет" - показали артефакты российско-украинской войны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 123493
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 58528
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 21447
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке 1 Просмотров: 18605
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой Просмотров: 16434
Львов
Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о "Захаре Беркуте"
Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о "Захаре Беркуте"
5
 Просмотров: 738
Во Львове горел трамвай
Во Львове горел трамвай
 Просмотров: 352
"Гибли от холода и голода" - показали фронтовых собак и кошек
"Гибли от холода и голода" - показали фронтовых собак и кошек
 Просмотров: 261
На Львовщине прокуратуру возглавила женщина
На Львовщине прокуратуру возглавила женщина Просмотров: 486
Мужчине в трамвае всадили в грудь нож
Мужчине в трамвае всадили в грудь нож Просмотров: 5355
Больше всего комментируют
7
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
2
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
Голосов: 4732
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua