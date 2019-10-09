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среда, 09 октября 2019 23:13

В Праге открыли выставку об истории Галичины
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На выставке показали предметы по истории Галичины
Фото: Посольство Украины в Чехии
На выставке показали предметы по истории Галичины
На выставке показали предметы по истории Галичины
На выставке показали предметы по истории Галичины

В Национальном этнографическом музее Чешской Республики открыли выставку "Древняя Украина".

На ней демонстрируют экспонаты, которые рассказывают о жизни в Галичине в конце XIX века, рассказал Укринформу посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Мы готовили эту выставку 2 года. Жизнь Галичины в конце XIX века показано через коллекцию чешского исследователя Франтишека Ржегоржа, которая пролежала в запасниках более 100 лет. Аналогов некоторых экспонатов нет даже в Украине", - сказал Перебийнис.

Выставка будет проходить в Праге до 30 апреля 2020 году. Затем, как надеются организаторы, поедет в Украину.

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На выставке собрали авторские фотографии Ржегоржа, его коллекцию предметов быта жителей Галичины и специально изготовленных по его заказу моделей крупных объектов, в частности галицкой усадьбы с подворьем. Демонстрируют отдельные части иконостаса, писанки, украшенную керамику, стекло, элементы праздничного наряда, вышивки, модели земледельческих орудий и предметы, связанные с календарной и семейной обрядностью.

Польша передала Украине копии документов времен Украинской Народной Республики. Их получила Львовская национальная библиотека имени Василия Стефаника. Оригиналы вывезли из Львова после Второй мировой войны.

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