Призер Канн и новый фильм ужасов от создателя "Заклятия" - что смотреть в кино на этой неделе

В фильме "Аннетт" лауреатка Оскара Марион Котияр играет оперную диву, ставшую жертвой своего мужа. Автор: Arthouse Traffic

На этой неделе в прокат выходят фестивальный мюзикл от культового режиссера, новый фильм ужасов от создателя "Пилы" и "Заклятия", франко-бельгийская анимация, французская фантастика и украинская документальная лента.

"Аннетт", реж. Леос Каракс

Генри - известный стендап-комик. Влюбляется в оперную певицу Анну. У пары рождается дочь Аннетт. Карьера Генри приходит в упадок, в то время как его жена становится все более популярной. Он начинает злоупотреблять алкоголем, отношения супругов портятся. Семья отправляется в круиз, во время которого Анна погибает. Генри виноват в ее смерти, и она начинает преследовать его в виде призрака. А у Аннетт появляется неожиданный дар: в лунном свете она может петь голосом своей матери. Генри решает воспользоваться этим и сделать из дочери звезду.

Леос Каракс - французский режиссер авторского кино. Снял ленты "Парень встречает девушку" и "Любовники с Нового моста".

"Аннетт" - англоязычный дебют режиссера и первый его фильм после 7-летнего перерыва. Песни для ленты создали братья Рассел и Рон Мейли - участники американской рок-группы Sparks. Сначала они планировали записать эти треки как альбом. Написали сценарий после того, как решили создать на основе этих песен мюзикл.

"В интервью IndieWire в 2012-м Каракс сказал:" Я надеюсь однажды снять фильм, который будет музыкальным. Я хочу жить в музыке". Поэтому "Аннетт" выглядит как кульминация и неизбежность. Именно этого хотел Каракс с самого начала", - пишет кинокритик сайта RogerEbert.com Шейла О`Малли. – "''Аннетт" не только мюзикл, но и "мыльная" мелодрама, включающая в себя элементы сверхъестественного. Это распространенная тема для фильмов режиссера. Лента полна темной и иногда саморазрушительной энергии, где эмоции слабо поддаются контролю и могут быть выражены только песней. Этот замысел не так часто освещают в современных фильмах-мюзиклах. Начинать петь посреди сцены кажется чем-то искусственным. Так и есть. Караксу, однако, нравится изменчивость реального и вымышленного. Он не беспокоится из-за того, что является искусственным. Это ощущение он передал своим талантливым актерам, принявшим замысел мюзикла и без проблем удовлетворяющим его требованиям".

Главные роли исполнили Адам Драйвер и Марион Котияр. Саймон Хелберг, известный по роли Говарда Воловица из ситкома "Теория большого взрыва" настолько хотел сыграть в этом фильме, что получил французское гражданство. Для финансирования от Европейского Союза было необходимо, чтобы над картиной работало больше граждан ЕС. В "Аннетт" Хелберг сыграл роль аккомпаниатора.

Фильм совместного производства Франции, Бельгии, Германии, США, Японии, Мексики и Швейцарии.

Премьера "Аннетт" состоялась на Каннском кинофестивале. Там фильм получил приз за лучшую режиссуру.

"Втілення зла", реж. Джеймс Ван

Мэдисон видит сны со сценами жестоких убийств. Но оказывается, что это не просто ночные кошмары. Убийства происходят на самом деле, и совершает их загадочное существо, связанное с прошлым Мэдисон.

Новый фильм Джеймса Вана - автора франшиз "Пила", "Астрал" и "Заклятие". Главную роль исполнила Аннабелль Уоллис. Актриса играла главную роль в хоррор-серии фильмов "Аннабелль", спин-оффах "Заклятия".

"Депортация 44 - 46", реж. Олеся Моргунець-Исаенко

Документальная лента посвящена принудительному переселению украинцев из районов юго-восточной Польши: Холмщины, Надсянья, Подляшья и Лемковщины. В 1946 - 1948-м оттуда депортировали более 480 тыс. человек. Выселяли в разные регионы УССР - от Галичины до юга и Донбасса.

В фильме использовали кадры из хроник и газет, исторические фотографии и карты. Истории депортированных воссоздали в игровом и анимационном сюжетах.

Лента выходит в прокат 9 сентября - именно в этот день в 1944-м СССР и Польша заключили Люблинское соглашение о "взаимном обмене населением".

"Навколо світу за 80 днів", реж. Самуэль Турно

Обезьянка Паспарту мечтает о путешествиях и приключениях. Встречает лягушонка-авантюриста Филиаса Фрога. Вместе они отправляются в опасное кругосветное путешествие.

Анимация по мотивам романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" от сценариста мультфильма "Ледниковый период 2: Глобальное потепление" Джерри Суоллоу. Это первая французская экранизация истории об авантюристе Филиасе Фоге с 1980 года, когда на экраны вышел одноименный телесериал.

"Та, що біжить лабіринтом", реж. Матье Тури

Лиза садится в авто к случайному водителю, который предлагает ее подвезти. Во время поездки ее начинает беспокоить странная татуировка на его руке. Из-за резкого торможения Лиза ударяется головой и теряет сознание. Очнувшись видит, что оказалась в лабиринте, полном опасных ловушек.

Главные роли в фильме исполнили французская актриса Гая Вэнс и финский актер Питер Францен. Оба играли в канадском сериале "Викинги". Вэнс - деву щита Торунн, а Францен - короля Гарольда Прекрасноволосого.

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До 11 сентября продолжается Венецианский международный кинофестиваль. В основном конкурсе показали фильм Валентина Васяновича "Відблиск". Лента о хирурге, попавшем в плен на Востоке Украины, получила положительные отзывы критиков.