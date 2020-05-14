При нынешнем подходе власти, боюсь, кина не будет - кинокритик

Автор: kino-teatr.ua "Захар Беркут" не заслуживает рассмотрения как хорошее кино. Но вест постпродакшн качественный - Ярослав Пидгора-Гвяздовский

Наши комедии намеренно примитизированы. Воспринимать зрителя как быдло - цинично и как-то по-хамски.

Так считает кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский. Рассказал Gazeta.ua о результатах четвертой Национальной кинопремии "Золота дзиґа", тенденциях в украинском кино и культурной политике власти.

"В этом году на "Дзизі" ситуация с украинским кино была лучше всех предыдущих, - говорит Пидгора-Гвяздовский. - Потому что главные лауреаты - действительно лучшие отечественные фильмы 2019-го.

"Мои мысли тихие" демонстрируют определенную и формальную, и смысловую вершину в нашем кинопроизводстве. Лента сделана правильно и технически. Специфический тонкий юмор, абсурдные ситуации. Требуется большое внимание и понимание режиссера, как воплощать такие моменты, чтобы зритель понял. И в этом случае - смеялся. Это умное кино для думающей аудитории.

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"Домой" имеет очевидные ошибки, но режиссер Нариман Алиев - это наше будущее, я абсолютно уверен. Он еще короткометражками показывал высокий полет. Несмотря на недостатки в дебютном полном метре, думаю, дальше будет лучше.

"Захар Беркут" не заслуживает рассмотрения как хорошее кино. Но вест постпродакшн качественный. Показал, что мы можем сделать кино на высоком техническом уровне. Однако большие проблемы с творческим подходом - со сценарием и режиссурой.

"Мои мысли тихие" и "Домой" подошли к границе тенденции. Фильмов не было так много для того, чтобы выявить ее. Но тенденцию проявляют зрительские предпочтения. Больше всего любят комедии. В мире так же. Но наши - "Я, ты, он, она", "Свингеры", "Безумная свадьба" - сознательно, намеренно примитизированы. Это плохо. Воспринимать зрителя как быдло - цинично и как-то по-хамски.

Режиссеры в конце концов взялись за голову в последние годы

Кино и политика сейчас в Украине сильно связаны. Раньше такого не было. Из-за войны было вынуждено немного политизироваться. Хотя у нас не было такого, как в Советском Союзе во время Второй мировой. А наверное, должно было бы. Потому что может подогреть массы и дать какую-то надежду. Надо смотреть на современность сквозь призму кино, получая от него такие месседжи, которые бы нас к жизни больше привязывали. Например, сейчас продолжается пандемия коронавируса, и все забыли о войне. А она идет, никуда не делась.

Актуальность в нашем кино есть. Режиссеры в конце концов взялись за голову в последние годы. Но это если говорить о лауреатах "Дзиґи". Такие картины, как "Безумная свадьба", не имеют никакого отношения к актуальности. Это пузыри, выпущенные для зарабатывания денег.

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За три года от основания "Дзиґи" состоялось очевидное развитие украинского кино. Поэтому слова Роднянского о шлаке - это не просто грубость, а выглядит полной ахинеей. Свидетельствует о том, что человек не знает, что происходит в нашем кинематографе. Но с высоты своего полета имеет какую-то свою мысль, которую в форме фекалий спускает вниз, на наши головы.

У нас есть практически все, что нужно для полноценной кинематографии. И железо, на котором снимать. И персонал, который может помогать. И те, кто ищут и находят деньги - продюсеры. И собственно сценаристы и режиссеры. Конечно, не так хорошо поддерживается. А отсутствие школы и наличие войны немного тормозит наш процесс. Но все есть. И "Дзиґа" это прекрасно показала.

Практически все победители - дебютанты. Это нормально. Если было бы иначе, удивляло бы. Поскольку 20 лет кино в Украине практически не существовало. А если и было, то это нельзя было назвать отдельным кинематографом. И еще хорошо, что в дебютантов поверили.

Есть как минимум сотня проектов, которые могут стать хорошими фильмами

В кино во многом все определяет квалификация. Глава Госкино вообще не имеет никакой кинематографической. И это еще полбеды, если бы не вмешательство власти, как это произошло в прошлом году с сокращением списка фильмов-претендентов на государственное финансирование. Если и были какие-то оптимистичные мысли о будущем, они тают.

Есть как минимум сотня проектов, которые могут стать хорошими фильмами. Показывают, насколько мы способны делать драматургию. Причем еще и жанровую. Например, "Первая смена" Сергея Касторных - возможно, первая такого рода лента о полиции, криминальном мире и современном Киеве. "Иллюзия контроля" Владека Занковского - смесь боевика и фантастики. "Зачет на долю" - военная драма о снайперке ​​добровольческого батальона "Айдар". Впервые главную роль в украинском байопике будет играть человек, по чьей биографии делается картина. Но при нынешнем подходе власти, боюсь, что кина у нас не будет.

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Надо, так сказать, открыть ворота, которые у нас закрылись. И дать деньги тем людям, которые просто страдают без них, потому что проекты разваливаются. Одно дело - не иметь денег для запуска. И совсем другое - когда у тебя забирают их при создании. Потому что для восстановления проекта надо больше денег. А никто не дает. Это значит, что надо придумывать, как поделить одну копейку пополам.

Еще один момент - когда производители просят уменьшить бюджеты. Это вообще кошмар. У нас и так кино производится "постольку-поскольку", как смог, называется. А если на фильм нужно, условно говоря, 10 гривен, и ты просишь 7, потому что знаешь, что 10 не дадут. А тебе говорят, что могут дать только 5. Это значит, половина от того, что надо. Так какого качества потом выйдет лента? А потом у нас начинают критиковать: "А что это такое? Оно плохо выглядит".

Есть две главные проблемы сейчас. Первая - это некомпетентность нынешней главы Госкино и отсутствие веры в этого человека. А вторая - это уменьшенное финансирование и вмешательство власти".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 14 мая.

Из-за карантинных ограничений церемония награждения нынешней Национальной кинопремии "Золота дзиґа" проходила в онлайн-формате. Отметили кинематографистов в 22 номинациях. Лучшим фильмом назвали трагикомедию "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича. Главные герои - сын и мать. Собираются эмигрировать: он в Канаду, она - Италию. Перед этим путешествуют по Закарпатью, по сюжету. Лента победила также в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года" и "Лучшая женская роль".