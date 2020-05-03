"Золота дзиґа 2020": объявили лауреатов национальной кинопремии

Автор: kino-teatr.ua Актеры Андрей Лидаговский и Ирма Витовская в комедии "Мои мысли тихие" сыграли сына и мать. Собираются отдельно эмигрировать в Канаду и Италию, перед этим путешествуют вместе по Закарпатью, по сюжету. Лента получила Национальную кинопремию "Золота дзиґа" в четырех номинациях. В частности, за "лучший фильм"

В четвертый раз состоялась церемония вручения Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Из-за карантинных ограничений проходила в онлайн-формате.

"Лучшим фильмом" назвали "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича. По сюжету, звукорежиссер 25-летний Вадим получает заказ записать на Закарпатье голоса украинских животных и птиц для канадского производителя видеоигр. За хорошо сделанную работу получит шанс уехать за границу. Чтобы пообщаться с сыном, в командировку с ним отправляется мать.

В целом лента получила четыре награды. Также в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года" и "Лучшая женская роль".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Комедия "Мои думы тихие" печальна, как сама жизнь"

В этом году премию вручили в 22 номинациях. Полный список лауреатов выглядит так:

Лучший фильм - "Мои мысли тихие";

Лучший режиссерская работа (премия имени Юрия Ильенко) - Нариман Алиев, "Домой";

Лучший сценарий - Антонио Лукич и Валерия Кальченко, "Мои мысли тихие";

Лучшая мужская роль - Ахтем Сеитаблаев, "Домой";

Лучшая женская роль - Ирма Витовская, "Мои мысли тихие";

Лучшая мужская роль второго плана - Виктор Жданов, "Вулкан";

Лучшая женская роль второго плана - Наталья Сумская, "Черный ворон";

Лучшая операторская работа - Вадим Ильков, "Вулкан";

Лучшая работа художника-постановщика - Владлен Одуденко, "Захар Беркут";

Лучший монтаж - Татьяна Ходаковская и Владимир Запрягалов, "Фокстер и Макс";

Лучший звук - Борис Петер, "Вулкан";

Лучшая музыка - Тимур Полянский и фрик-кабаре Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня";

Лучшая песня - "Мавка-Русалка", фрик-кабаре Dakh Daughter;

Лучший дизайн костюмов - Антонина Белинская, "Захар Беркут";

Лучший грим - Алла Леонова, "Захар Беркут";

Лучшие визуальные эффекты - Артем Сушильников и Дмитрий Овчаренко, "Фокстер и Макс";

Лучший документальный фильм - "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", режиссер Надежда Парфан;

Лучший короткометражный анимационный фильм - "Любовь", режиссер Никита Лыськов;

Лучший короткометражный игровой фильм - "В нашей синагоге", режиссер Иван Орленко;

Приз зрительских симпатий - "Круты 1918", режиссер Алексей Шапарев;

Открытие года - режиссер Антонио Лукич;

Почетная премия за вклад в развитие украинского кинематорафа - Ада Роговцева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Смеялся все два часа" - реакция соцсетей на комедию "Мои мысли тихие"

Национальную кинопремию "Золота дзиґа" в 2017-м основала Украинская киноакадемия. В предыдущие годы главную награду получали фильмы "Гнездо горлицы", "Киборги" и "Донбасс".