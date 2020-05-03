"Золота дзиґа 2020": объявили лауреатов национальной кинопремии

В четвертый раз состоялась церемония вручения Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Из-за карантинных ограничений проходила в онлайн-формате.
"Лучшим фильмом" назвали "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича. По сюжету, звукорежиссер 25-летний Вадим получает заказ записать на Закарпатье голоса украинских животных и птиц для канадского производителя видеоигр. За хорошо сделанную работу получит шанс уехать за границу. Чтобы пообщаться с сыном, в командировку с ним отправляется мать.
В целом лента получила четыре награды. Также в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года" и "Лучшая женская роль".
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В этом году премию вручили в 22 номинациях. Полный список лауреатов выглядит так:
Лучший фильм - "Мои мысли тихие";
Лучший режиссерская работа (премия имени Юрия Ильенко) - Нариман Алиев, "Домой";
Лучший сценарий - Антонио Лукич и Валерия Кальченко, "Мои мысли тихие";
Лучшая мужская роль - Ахтем Сеитаблаев, "Домой";
Лучшая женская роль - Ирма Витовская, "Мои мысли тихие";
Лучшая мужская роль второго плана - Виктор Жданов, "Вулкан";
Лучшая женская роль второго плана - Наталья Сумская, "Черный ворон";
Лучшая операторская работа - Вадим Ильков, "Вулкан";
Лучшая работа художника-постановщика - Владлен Одуденко, "Захар Беркут";
Лучший монтаж - Татьяна Ходаковская и Владимир Запрягалов, "Фокстер и Макс";
Лучший звук - Борис Петер, "Вулкан";
Лучшая музыка - Тимур Полянский и фрик-кабаре Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня";
Лучшая песня - "Мавка-Русалка", фрик-кабаре Dakh Daughter;
Лучший дизайн костюмов - Антонина Белинская, "Захар Беркут";
Лучший грим - Алла Леонова, "Захар Беркут";
Лучшие визуальные эффекты - Артем Сушильников и Дмитрий Овчаренко, "Фокстер и Макс";
Лучший документальный фильм - "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", режиссер Надежда Парфан;
Лучший короткометражный анимационный фильм - "Любовь", режиссер Никита Лыськов;
Лучший короткометражный игровой фильм - "В нашей синагоге", режиссер Иван Орленко;
Приз зрительских симпатий - "Круты 1918", режиссер Алексей Шапарев;
Открытие года - режиссер Антонио Лукич;
Почетная премия за вклад в развитие украинского кинематорафа - Ада Роговцева.
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Национальную кинопремию "Золота дзиґа" в 2017-м основала Украинская киноакадемия. В предыдущие годы главную награду получали фильмы "Гнездо горлицы", "Киборги" и "Донбасс".
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