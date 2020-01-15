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среда, 15 января 2020 21:45

"Смеялся все два часа" - реакция соцсетей на комедию "Мои мысли тихие"

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Автор: kinoafisha.ua
  Актеры Андрей Лидаговский и Ирма Витовская в комедии "Мои мысли тихие" сыграли сына и мать. Собираются отдельно эмигрировать в Канаду и Италию, перед этим путешествуют вместе по Закарпатью, по сюжету
Актеры Андрей Лидаговский и Ирма Витовская в комедии "Мои мысли тихие" сыграли сына и мать. Собираются отдельно эмигрировать в Канаду и Италию, перед этим путешествуют вместе по Закарпатью, по сюжету

Комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича выходит в прокат 16 января. Главные роли исполнили Андрей Лидаговский и Ирма Витовская.

По сюжету, звукорежиссер Вадим получил задание из Канады записать голоса закарпатских животных. Нужны для компьютерной игры "Ноев ковчег". Канадские не подходят - слишком довольны. Украинские - тревожные, как предчувствуют Большой Потоп. После успешного выполнения сможет поехать работать за океан. В командировку отправляется с матерью. Она тоже собирается эмигрировать - в Италию невестой.

Премьерный показ фильма состоялся 14 января в столичном кинотеатре "Киевская Русь".

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на ленту.

Андрей Бондарь, писатель:

"Я не слышал таких продолжительных аплодисментов на украинских фильмах никогда. Это абсолютный успех и совершенно необходимый нашему кинематографу шаг. Остроумно, местами - очень и очень, трогательно, мило, достоверно, жизненно. Я еще раз пойду на этот фильм. И не один".

Филипп Ильенко, председатель Госкино Украины в течение 2014-2019 годов:

"Блестящий дебют молодого режиссера, которому в легкой комедийной форме удалось поговорить со зрителем на очень серьезные темы. Тот случай, когда с каждым просмотром фильм нравится еще больше".

Оксана Забужко, писательница:

"Похоже, в украинское кино наконец пришло, поддержанное легкой рукой Ирмы Витовской, новое поколение. Уже не с прошивкой московского сериального конвейера в мозгу, а с живым чувством и потребностью собственного языка. Нежное, искреннее, тонко выписанное "ботанское"кино. Скорее печальное, чем смешное, как и сама жизнь. И без всякой ноты фальши. Вопрос, который остался без однозначного ответа и продолжает меня беспокоить - смотрят ли коровы в небо? - ждет широкое обсуждение".

Мирослав Гай, актер, волонтер:

"Давно не видел такого хорошего украинского кино. Это первый фильм, где я искренне смеялся все два часа. Осторожный, умный юмор, часто без слов, а только на игре актеров, на полувзглядах, подхваченных оператором. Много настоящего кино. Не ситкома, не смешных текстов, а именно кино, киноязыка. В фильме каждый увидит много личного".

Олег Сенцов, режиссер:

"Комедия считается самым трудным жанром для постановки в кино, потому что просчитать, над чем зритель будет смеяться, а над чем нет - тяжело. Не могу припомнить других удачных современных украинских комедий: веселых и неглупых. Этот фильм очень чистый и честный. Многие эпизоды гениальны в своем юморе и режиссерских решениях".

Ирина Славинская, литературовед, журналистка:

"Это хит. Я давно так не смеялась. И это невероятное ощущение - смеяться вместе с такой большой аудиторией".

Андрей Курков, писатель:

"После замечательного, трагикомического фильма "Мої думки тихі" никак не могу успокоиться. Теперь в памяти вылезают трагические нотки, которые были талантливо замаскированы комическими ситуациями и диалогами. Ирма Витовская опять себя переиграла в том смысле, что сильнее уже вроде и некуда. Но не будем в это верить до следующего фильма с ее участием. Тысяча зрителей большого зала кинотеатра "Киевская Русь" аплодировали стоя и зачем-то махали мобильниками с включенными фонариками, хотя музыка уже не звучала. Слава Закарпатью, в котором так легко снимается смешной и иногда грустный украинский сюр".

Марина Степанская, режиссер:

"Чудесный актерский дуэт Ирмы Витовской и Андрея Лидаговского несется сквозь сакуры Ужгорода навстречу одиночеству. Этот фильм про встречу мамы и сына - как короткое замыкание. Все искрит, ломается, буксует, много боли, много смеха, и над всем этим звучит божественная музыка. Буквально. Это такой фильм, где каждый найдет шутку для себя и про себя, но меня абсолютно покорила музыкальная арка с хитом "Viva forever" Spice girls. Когда его в конце поет хор в соборе и случается слияние низкого и сакрального, я, признаюсь, пережила не меньший катарсис, чем в конце "Додому". Лучшего образа души української жінки, которая выжила в 90-е и вырастила каждого из нас, придумать невозможно".

Евгения Кулеба, координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель общественной организации "Город-сад":

"Это комедия и она очень смешная. Она очень грустная. Как и положено настоящей комедии. Она о знакомых вещах. Чего только стоит предложение купить в переполненном поезде Киев-Ужгород "Чай, кофе и тирамису". Она о любви и пути к ней, который может быть непростым и совсем неромантическим. Она о коррупции, безвыходности, тупости, невежестве, компромиссах, принципиальности и цене всего этого. Она об Украине, от которой мы бы хотели скрыться. Пить мача, заедать миндальным круассаном и скроллить Instagram. Но - нет . И доказательство этому - клетчатая сумка, которая фигурирует несколько раз в ленте и, нравится нам это, или нет, объединяет Украину".

Вахтанг Кипиани, историк:

"Очень понравилось. Неожиданное кино - доброе, смешное, колоритное. Без спецэффектов".

Станислав Жирков, театральный режиссер:

"Невероятно классное кино. Возможно, самое нужное сейчас. И еще - это современное кино, где есть современные люди, которые говорят классным современным языком".

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"Мои мысли тихие" - полнометражный дебют режиссера Антонио Лукича.

"Обожаю фильмы, где говорят легко о сложном, весело о грустном. Какие смотришь и смеешься. А потом они подталкивают тебя к серьезному разговору, - говорит Лукич. - В многослойном кино сложно подчеркнуть главное. Когда уже смонтировали стиричку, поняли, что у нас центральная - линия несказанных слов. Отсюда и название. Мы часто говорим о незначительном и молчим о том, что беспокоит на самом деле. В отличие от животных. Они "говорят", когда им важно что-то "сказать" - защитить, приманить, попросить.

В основе сценария - история моего друга, который поехал записывать звуки украинской фауны в Черкасскую область с отцом. Я подумал: какой замечательный повод провести время с родными.

Это лента о диалоге поколений. И о моих отношениях с матерью. За две недели до начала производства я написал на бумажку все отвратительное и оскорбительное, что когда-нибудь ей говорил. Это стало сюжетной линией".

На 10-м Одесском международном кинофестивале фильм получил 3 награды. Приз зрительских симпатий, премию за лучшую актерскую работу - Ирма Витовская, специальное упоминание жюри - Андрей Лидаговский. Также получил специальную премию жюри 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

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