Уменьшится количество национального кинопродукта. И эту пустоту заполнит продукт российский - кинокритик

Автор: imdb.com "Мои мысли тихие", "Домой" (на фото) и "Вулкан" — это истории об уязвимых героях. Они борются за себя, за своих родных и место в мире - Дмитрий Десятерик

Нужно стабильное финансирование киноотрасли и развитие сети кинотеатров.

Так считает кинокритик Дмитрий Десятерик. Рассказал Gazeta.ua о результатах четвертой Национальной кинопремии "Золота дзиґа", тенденциях в украинском кино и культурной политике власти.

"В лидеры премии вырвались "Мои мысли тихие", "Домой" и "Вулкан", - говорит Десятерик. - Это неудивительно, поскольку так или иначе уже имели успех на международных фестивалях. То есть это фильмы, сделанные на определенном европейском уровне.

Больше всего номинаций собрали артхаусные картины. Во-вторых, это дебюты. В то же время фильмы, рассчитанные на массовую аудиторию, жанрового направления и снятые режиссерами старшего поколения, получили в основном награды во второстепенных номинациях.

У нас пока плохо развито жанровое кино. Для этого надо больше традиций, денег, специалистов, опыта в производстве таких лент. Артхаус требует, с одной стороны, меньше финансовых вложений. А с другой, в нем режиссеры свободнее в своем самовыражении, и над ними не так тяготеет определенный социальный заказ.

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"Мои мысли тихие", "Вулкан" и "Домой" - это истории об уязвимых героях. Они борются за себя, за своих родных и место в мире. Но это не эффективные менеджеры голливудского кино, не такие несокрушимые рыцари, которые преодолевают все препятствия без сомнений. Это живые, чувствительные люди со своими слабостями и недостатками, как и мы. Показ реалистичных, противоречивых героев объединяет эти совершенно разные фильмы. А также лирические, камерные сюжеты. С небольшим количеством действующих лиц и углублением в психологические мотивы. Это пока что наиболее развитое у нас направление.

Талантливые авторы и интересные актеры у нас есть. Им есть что представить

Подобное кино - драматическое, артхаусное, авторское, экспериментальное - является дотационным по своей сути. Не нацелено на то, чтобы собирать большие деньги, многотысячные аудитории. То дело жанровой индустрии. Артхаусные фильмы встречаются со своим зрителем на фестивалях и показах, связанных с церемониями награждения, на ретроспективах. В массовом прокате это всегда маленькая аудитория. Во всем мире так. Просто можно было бы сделать, чтобы ленту видели немного больше людей. Но для этого нужны развитая кинотеатральная сеть и мощные рекламные усилия, которые не все режиссеры и продюсеры могут себе позволить. Талантливые авторы и интересные актеры у нас есть. Им есть что представить. Нужно стабильное финансирование и развитие сети кинотеатров. Тогда встреча кино со зрителем будет происходить более активно.

Культурную политику нынешней власти оцениваю как катастрофическую. Если ее не изменить, то в нашем кино начнется очень серьезный кризис, который нивелирует достижения последних шести лет. Это реальная опасность. Может быть беда. Сокращение количества проектов. Остановка тех, которые уже начали снимать, но на завершение нужны средства. С тем бюджетом, который оставили на кино, это просто смешно. Не хватит даже на поддержку дебютов. Уже не говоря о том, что планируются еще питчинги - на национальные фильмы, сериалы.

То, что зависит от них, наши кинематографисты делают. А чиновники от культуры - явно недостаточно

Кино - это длительный процесс. Съемка картины и доведение ее до готовности - дело не одного года. Если у нас будет резкое падение количества проектов, то это вылезет потом боком после карантина - уменьшится количество национального кинопродукта. И эту пустоту заполнит продукт российский. То есть это еще и политическая угроза. Не знаю, о чем думает власть. Возможно, они и не преследуют никаких злых целей. Но пока это выглядит как некомпетентность. Как в экономике, так и в культуре.

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Отстаивать кино в такой ситуации должно Госкино. Глава учреждения должна быть более активной. Киносообщество все время бьет тревогу, но это мало слышат. Есть также профильные депутаты, которые занимаются именно культурой. Что-то должны делать. То, что зависит от них, наши кинематографисты делают. А чиновники от культуры - явно недостаточно".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 14 мая.

Из-за карантинных ограничений церемония награждения нынешней Национальной кинопремии "Золота дзиґа" проходила в онлайн-формате. Отметили кинематографистов в 22 номинациях. Лучшим фильмом назвали трагикомедию "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича. Главные герои - сын и мать. Собираются эмигрировать: он в Канаду, она - Италию. Перед этим путешествуют по Закарпатью, по сюжету. Лента победила также в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года" и "Лучшая женская роль".