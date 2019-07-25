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четверг, 25 июля 2019 11:58

Появилась украинская песня-манифест для современных девушек

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Появилась украинская песня-манифест для современных девушек
Появилась новая песня певицы Яны Брилицкой Фото: YouTube

В сети появилась новая песня певицы Яны Брилицкой в стиле электро-фолк "Что ты наделал?".

Лейтмотив песни - рассказ о скромной и робкой девушке, которая, пережив несчастные отношения, смогла стать смелой и уверенной в себе. Прототипом лирической героини композиции стала сама певица.

Песню Яна создавала в коллаборации c Суреном Томасяном - музыкантом из "Дорнабанды", который выступил аранжировщиком трека.

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"Это песня-манифест для современных девушек, которые боятся бросить любимое дело или нечестного парня, сказать в нужный момент "нет", показать настоящую себя. Я говорю, что стоит быть сильной и смелой, уверенной в себе - как в вопросах самореализации и творчества, так и в отношениях с мужчинами. Я призываю девушек, не позволять оскорблять себя! ", - говорит певица.

У трека яркая и провокационная обложка. Ее главным элементом стал цветок. Воплотил замысел киевский художник Savka. Премьера клипа на песню запланирована на начало осени.

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