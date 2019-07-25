Появилась украинская песня-манифест для современных девушек

Появилась новая песня певицы Яны Брилицкой Фото: YouTube

В сети появилась новая песня певицы Яны Брилицкой в стиле электро-фолк "Что ты наделал?".

Лейтмотив песни - рассказ о скромной и робкой девушке, которая, пережив несчастные отношения, смогла стать смелой и уверенной в себе. Прототипом лирической героини композиции стала сама певица.

Песню Яна создавала в коллаборации c Суреном Томасяном - музыкантом из "Дорнабанды", который выступил аранжировщиком трека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билли Айлиш спела с Джастином Бибером

"Это песня-манифест для современных девушек, которые боятся бросить любимое дело или нечестного парня, сказать в нужный момент "нет", показать настоящую себя. Я говорю, что стоит быть сильной и смелой, уверенной в себе - как в вопросах самореализации и творчества, так и в отношениях с мужчинами. Я призываю девушек, не позволять оскорблять себя! ", - говорит певица.

У трека яркая и провокационная обложка. Ее главным элементом стал цветок. Воплотил замысел киевский художник Savka. Премьера клипа на песню запланирована на начало осени.

Ко Дню Независимости певец Олег Винник представит новую песню под названием "Слезы на земле"